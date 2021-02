Grupul și-a extins afacerile prin achiziția Vio Transgrup, prima companie de transport de la noi din țară certificată Tapa1. International Alexander Holding a obținut acordul de la Consiliul Concurenței și a devenit proprietar oficial al companiei la finalul anului trecut.

Finanțarea a fost susținută de Unicredit Bank, însă valoare tranzacției nu a fost făcută publică de fondatorul grupului, Simion Apreutese. Acesta conduce grupul încă de la înființarea sa, iar în ultimii 17 ani, International Alexander a avut parte de o creștere dinamică. Având la bază capital românesc în proporție de 100%, fondatorul a început afacerea cu o singură camionetă.

În prezent, grupul reunește 15 companii pentru care activitatea principală este transportul rutier de mărfuri. Flota proprie este de peste 500 de vehicule, camioane euro 6, sprintere, transportatoare și remorci mega care conform conducerii: „Reprezintă cheia succesului pentru o companie orientată să ofere servicii flexibile și de calitate”.

Afacerile se extind, în pofida infrastructurii care stă pe loc

În procesul de achiziție a ultimei companii, Vio Transgrup, Deloitte România a asistat grupul. „Prin dezvoltarea serviciilor oferite în mod constant, clienții International Alexander Holding vor beneficia de o gamă diversificată, specializată și cu focus pe securitatea întregului lanț de transport și logistică.

În plus, International Alexander este cea mai stabilă companie de transport din industrie și a confirmat an de an creșteri remarcabile, având recunoaștere în ultimii patru ani ca fiind <<Cel mai eficient operator de transport cu capital românesc>>” au declarat reprezentanții holding-ului.

În Top 300 Companii publicat de revista Capital anul trecut, International Alexander a ocupat locul 200. Cifra de afaceri a fost de peste 400 de milioane de lei în 2019, și suntem nerăbdători să aflăm evoluția companiei pentru anul 2020.

Holding-ul are în derulare mai multe investiții, printre care putem aminti achiziția de terenuri pentru dezvoltarea de spații logistice în Sebeș, Sibiu și București