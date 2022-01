Când a început Australia Open, Simona Halep ocupa locul 15 în clasamentul WTA, însă după ce a fost învinsă de Alize Cornet, aceasta a suferit o coborâre de opt locuri, poziționându-se acum pe locul 23.

După înfrângerea sa, jurnaliștii au întrebat-o pe Halep despre ieșirea sa din TOP 20 WTA, iar românca a explicat că locul din clasament contează mai puțin pentru ea.

„Nu prea mă gândesc la acest lucru, dacă vrei să faci treabă bună trebuie să bați pe oricine în orice tur. Așa că încerc doar să mă recuperez după această perioadă lungă de două luni în care am dat zi de zi tot ce am avut mai bun. Sunt foarte mândră de tot ce am făcut în perioada asta și vreau să revin la următorul turneu sănătoasă și gata să lupt din nou”, a declarat Simona Halep pentru Eurosport.

După o scurtă pauză, românca va reîncepe antrenamentele pentru următoarele două turnee de tenis la care va participa: Dubai (14-19 februarie 2022) și Doha (20-26 februarie).

Halep a părăsit Grand Slamul de la Melbourne

Luni, 24 ianuarie, Halep a fost învinsă de franţuzoaica Alize Cornet cu 6-4, 3-6, 6-4 la Melbourne, în optimile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.

Cornet s-a impus după un meci care a durat două ore şi 33 de minute. Halep a acuzat probleme fizice începând din setul al doilea.

Cornet este o jucătoare de raliuri, cu lovituri variate, cu un joc susţinut de serviciul ei cu efecte şi traiectorii neaşteptate. Face destul de bine ambele faze ale jocului, defensiva şi ofensiva, şi are în lovitura scurtă arma cu care rupe ritmul. Luni, franţuzoaica a pus deseori mingea pe linie, cu lovituri incredibile, spre disperarea adversarei ei.

În faza următoare, franţuzoaica va evolua cu americanca Danielle Collins, locul 30 WTA şi cap de serie numărul 27. Calificarea în optimi este recompensată cu un premiu de 328.000 de dolari australieni (207.000 de euro) şi cu 240 de puncte WTA.