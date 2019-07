Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a anuntat, luni dimineata, noul clasament mondial, ca urmare a rezultatelor inregistrate in turneul de la Wimbledon. Simona Halep este protagonista saptamanii, inregistrand o crestere de trei locuri in ierarhia mondiala. Incepand de astazi, Simona este pe locul 4 in lume. La polul opus, marea perdanta este Angelique Kerber, care a coborat opt locuri, pana pe 13.

Kiki Bertens a pierdut o pozitie, iar Elina Svitolina, Sloane Stephens, Serena Williamssi Aryna Sabalenka au urcat cate un loc.

Cum arata noul clasament mondial:

1. Ashleigh Barty 6.605 puncte

2. Naomi Osaka 6.257

3. Karolina Pliskova 6.055

4. Simona Halep 5.933

5. Kiki Bertens 5.130

6. Petra Kvitova 4.785

7. Elina Svitolina 4.638

8. Sloane Stephens 3.802

9. Serena Williams 3.411

10. Aryna Sabalenka 3.365

Locurile ocupate de celelalte jucatoare din Romania: Mihaela Buzarnescu – locul 55 (-2 locuri), Sorana Cirstea – locul 80 (-3), Monica Niculescu – locul 99 (+12), Irina Begu – locul 112, Ana Bogdan – locul 127 (+5),

