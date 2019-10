Update: Moțiunea de cenzură va fi citită luni și votată joia viitoare.

Scandal total în Parlamentul României. Ședința în care trebuia să se stabilească faptul că moțiunea de cenzură a Opoziției se va vota sâmbătă s-a lăsat cu un circ imens. Aceasta a fost închisă de Florin Iordache.

Opoziția are majoritate în Parlament și a împins votarea moțiunii săptămâna viitoare. PNL, USR, PMP, UDMR și Pro România au reusit sa respinga la vot programul ordinii de zi. Miza este ca votul decisiv la motiunea de cenzura sa nu fie sambata, ci intr-o zi lucratoare saptamana viitoare.

Au fost 181 de voturi pentru ordinea de zi si 194 impotriva, asa ca Iordache a inchis sedinta si motiunea nu s-a mai citit.

Votul la motiune se da doar dupa citirea acesteia, in termen de cel mult trei zile. Parlamentarii opozitiei au izbucnit in urale dupa rezultatul votului si i-au strigat secunde in sir lui Iordache: ‘Demisia!’.

