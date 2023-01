Guvernul brazilian a recuperat clădirile de la protestatarii pro-Bolsonaro. Situația a fost asemuită cu cea de la Capitoliu

Susținătorii fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, care refuză să accepte înfrângerea în alegeri, au luat cu asalt Congresul, Curtea Supremă și palatul prezidențial duminică, la o săptămână de la învestirea rivalului său de stânga, președintele Luiz Inácio Lula da Silva.

Mii de demonstranți au ocolit baricadele de securitate, s-au urcat pe acoperișuri, au spart ferestre și au invadat cele trei clădiri, despre care se credea că erau în mare parte goale în weekend. Unii dintre manifestanți au cerut o intervenție militară pentru a-l readuce la putere pe Bolsonaro, de extremă dreapta, sau pentru a-l înlătura pe Luiz Inácio Lula da Silva de la președinție.

Au trecut câteva ore până când controlul clădirilor din vasta Piață a celor Trei Puteri din Brasilia a fost restabilit, iar sute de participanți au fost arestați.

URGENTE: Invasores quebram vidraças da chapelaria do Congresso e invadem a Câmara dos Deputados. Extremistas já estão no Salão Verde e nos anexos do prédio. Também houve invasão ao Palácio do Planalto. Presidente Lula não está no local. pic.twitter.com/lP91pLqTuf

— Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023