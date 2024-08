Anunțul ministrului Alexandru Rafila a venit după ce acesta avut o întrevedere cu premierul Marcel Ciolacu.

„Am venit aici să analizăm situația creată în urma incidentelor foarte serioase care au avut loc la Spitalul Pantelimon. Am discutat despre nevoia atenuării acestor discuții și dispute care există în momentul de față în spațiul public, în ceea ce privește credibilitatea sistemului de sănătate, în ceea ce privește credibilitatea serviciilor oferite de spitalul Sf. Pantelimon. Am decis și am făcut deja primele demersuri să putem să contactăm Societatea Europeană de Anestezie și Terapie Intensivă, precum și Societatea Mondială de Anestezie și Terapie Intensivă, încât să putem realiza un audit profesional, medical independent al lucrurilor care s-au întâmplat la Spitalul Sf. Pantelimon”, a transmis el.