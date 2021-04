Guvernarea PSD-AUR, respinsă de Marcel Ciolacu!

Liderul PSD Marcel Ciolacu a subliniat că social democrații nu au „în acest moment” un proiect politic comun cu AUR.

„Nu, PSD nu are in acest moment un proiect politic comun cu AUR. Avem doar colaborari punctuale, mi se pare corect, am semnat impreuna pentru constituirea unor comisii parlamentare de ancheta sa aflam adevarul, e normal in politica sa existe astfel de negocieri”, a declarat Marcel Ciolacu pentru TVR 1.

Declarația lui Vasile Dîncu

Amintim că Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, a afirmat luni că PSD și AUR ar avea majoritatea „dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare”. Astfel, conform celor spuse de către Dîncu, statistic vorbind, PSD și AUR „ar avea majoritatea”.

Vasile Dîncu a subliniat și că a văzut statistici conform cărora AUR se află la 15%, în timp ce USR ar avea 14%. Totuși, spune el, „cifrele flunctează”.

„Dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare, PSD împreună cu opoziția și cu independenții ar avea peste 50%, deci ar face majoritate. Statistic vorbind, PSD și AUR ar avea majoritatea. Asta statistic vorbind, pentru că în practică nu s-a discutat nimic. În acest moment, USR-PLUS și AUR se află la o oarecare egalitate. Am văzut statistici cu AUR la 15%, în timp ce USR ar avea 14%, dar cifrele fluctuează”, a transmis Vasile Dîncu la Digi 24.

De asemenea, președintele Consiliului Național al PSD a spus că social democrații s-ar afla la un scor situat între 33-35% iar PNL se află la limita de 24-25%. Totodată, acesta a puntat că, atunci când există un scandal la guvernare, scad și mai mult.

Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu