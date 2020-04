Directorului Direcției Control și Integritate din cadrul Ministerului Sănătății a fost depistat pozitiv la COVID-19. Constantin Dina se află internat în Spitalul Clinic Judetean de Urgență Constanța.

Orban nu este infectat

Grupul de Comunicare Strategică a transmis sâmbătă că premierul Ludovic Orban nu va intra în autoizolare după acest anunț. Deocamdată premierul nu este contact direct al vreunui caz confirmat cu noul coronavirus, au transmis oficialii.

Și ministrul Sănătății a lua măsuri imediate și a făcut testul pentru a se asigura că este bine.

”Dimineață am făcut testul. Am un rezultat negativ (n.r. – la testul rapid) pe care îl voi corobora cu testul molecular. Eu mi-am făcut mereu teste după ce am venit din focare. Toate au fost negative.”, a declarat Tătaru.

Acesta a declarat că Ministerul Sănătății va lucra de acasă pentru că birourile vor fi dezinfectate. Ministrul a mai precizat că se efectuează o anchetă epidemiologică și că va repeta testul dupa 4-5 zile.

Nu va sta în izolare. Oficialul a precizat că nu are motive pentru a se izola.