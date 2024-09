Gigi Becali a avut o intervenție, luni seară, la România TV, unde a discutat despre intențiile sale de a ajuta locuitorii din Galați afectați de viituri. El a subliniat că această inițiativă va demonstra că este posibil să construiești o casă cu un buget de sub 35.000 de euro.

Becali a confirmat că a primit o listă cu nevoile oamenilor și a anunțat că a acoperit deja costurile pentru mobilă. De asemenea, a menționat că George Simion se va ocupa de construcția a 50 de case, iar întreaga acțiune va beneficia de suportul financiar al milionarului.

„Am primit listă cu materialele de care are nevoie. Am și plătit pentru 500 de paturi, tot ce e nevoie ca să poată mobila oamenii casele. Aici e vorba de mult mai multe, George s-a hotărât să facă 50 de case, a făcut o listă cu materialele, am făcut legătura cu oamenii mei de la București iar George a făcut proiectele.

Tu trimiți factura, eu plătesc imediat. Deci el trimite factura cu ce e nevoie pentru 50 de case și eu le plătesc. O să vedeți că o să vă demonstreze George că poate construi o casă chiar mai ieftin de 35.000 de euro” a declarat latifundiarul.