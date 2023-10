Patronul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că, la un moment dat, a luat în calcul posibilitatea de a pleca din România. Totul se întâmpla după ce a fost eliberat condiționat din închisoare în aprilie 2015.

Omul de afaceri a executat doar o parte din condamnarea inițială de trei ani și șase luni. Din această pedeapsă el a petrecut un an și zece luni în detenție.

Gigi Becali a mărturisit că, în momentul în care a fost în Grecia, a fost la un pas de plecarea definitivă.

Că de ce vorbesc la telefon, vorbeam pe telefonul altuia. Și multe altele. Dacă hoții se plimbau în decapotabile, și eu în pușcărie … am zis că nu se mai poate trăi aici.

„Am vrut să plec din țară, m-am dus în Grecia, nu mai voiam. Aveam 30 de zile conform legii, regim deschis. Mi-au făcut multe șicane în pușcărie. 1.000 de euro erau în pantalonii de schimb, am controlat. Am găsit o mie de euro în haine, ia-i. Sancțiune!

După eliberare, Becali a luat în calcul să se mute în Grecia și chiar găsise o vilă pe placul său. În cele din urmă, a decis să rămână în România. El și-a motivat decizia prin faptul că își dorește să trăiască în țara sa natală, indiferent de provocări.

„M-am dus în Grecia să-mi iau casă, două zile am umblat după casă. În Velia, acolo sunt machedoni. Am stat și m-am gândit, am găsit o vilă frumoasă, vreo 4 milioane de euro. Eram cu agentul imobiliar, eram vreo șapte-opt inși, cu două mașini.

Le-am spus să mergem direct la aeroport, aveam avion privat, plecăm. La revedere! Nu plec din țara mea, dacă-mi taie capul, să mi-l taie în țara mea. Am pupat pământul la aeroport.

Eu cine sunt acolo, nu pot sta acolo, ce fac acolo, care e ocupația mea? Eu trebuie să mă trezesc să le văd pe toate ale mele, să văd un pom, să văd un loc al meu. Să văd oile, să văd cu ce am crescut. Am zis că-mi văd de treaba mea și gata”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.