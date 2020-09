Dezvoltator cu experiență în peste 20 de țări și deținând în portofoliu peste 700 apartamente finalizate și predate în București, giganții de la Shikun & Binui extind complexul City Point din cartierul bucureștean Aviației, investind peste 100 milioane de euro în apartamente de lux.

Ținta dezvoltatorului e să facă din City Point cel mai grandios proiect din România și un simbol al luxului din Capitală. Premisele sunt fantastice.

Poziționat în centrul zonei corporate a Bucureștiului, City Point dispune de 6.000 mp de spații verzi pentru grădini amenajate în cel mai luxos stil, finisaje ultra-premium și view spectaculos și unic de la etajele superioare ale turnului P+18 spre zona Aviației.

„City Point va deveni un adevărat cartier, care va putea găzdui peste 3.000 de oameni“, spune Favi Stelian, CEO al companiei care dezvoltă proiectul rezidenţial.

City Point e un complex la înălțime, la înălțime din toate punctele de vedere. Creat pe un plan solid, care face diferența între City Point și alte proiecte din București, ansamblul de lux din Aviației e consolidat pe un raționament clar.

Proiectanții s-au bazat pe ideea ca locatarii din prietenoasa comunitate deja creată în prima fază să beneficieze de o varietate de modalități de a petrece un timp de calitate chiar în interiorul „bazei” cu trei căi de acces. Oferta este una variată și impresionează duplexurile și penthouseurile proiectului.

Viitorii locatari se vor bucura și de SPA în complex, piste de biciclete și de alergare, spații de relaxare și Co-Working, loc de joacă pentru copii, wi-fi de mare viteză în zonele comune, prize electrice de încărcare mașini/trotinete electrice, așadar o multitudine de avantaje menite să asigure confortul necesar.

„Am conceput acest complex în așa fel încât viitorilor locatari să nu le lipsească nimic, să aibă totul în complex. Am ridicat standardele și ridicăm un ansamblu de lux cu apartamente care sunt dorite deja de oamenii activi, care își proiectează deja viitorul”, adaugă Favi Stelian.

Un proiect de lux nu putea fi construit decât de unul dintre cei mai renumiți constructori din România, TechnoClima, brand cu mare experiență, notorietate și autoritate în construcțiile de lux, care a ridicat și One Plaza Herastrau, Northside Park, AFI City și multe alte proiecte complexe.

Constructorul dorește odată cu acest proiect să ridice standardele luxului la un nivel nemaiîntâlnit până acum în București.

Decizia dezvoltatorilor de a extinde investiţia în City Point vine în contextul în care cererea de locuinţe a crescut în ultimii ani ca urmare a reducerii dobânzilor la credite, dar şi a unei situaţii macroeconomice mai bune în România.

Shikun & Binui este o corporație globală care operează prin filialele sale din Israel și din întreaga lume. Activ în mai mult de 20 de țări de pe patru continente (America, Europa, Asia și Africa), Shikun & Binui este implicat în diverse domenii de activitate, printre care infrastructura, dezvoltare imobiliară, apă si energie.

„După 15 ani de prezență pe piața rezidențială românească, când ne-am făcut un renume pentru calitatea locuințelor dezvoltate în ansamblurile City Point, New Point și Green Point am luat decizia de a grupa toate proiectele noastre sub brandul de dezvoltator Point Development, deținut de Shikun Binui”, mai spune Favi Stelian.

Viziunea noastră este “să fim experți în crearea de medii sustenabile în vederea dezvoltării, pentru noi și pentru generațiile viitoare”, conchide Favi Stelian.

Ca grup angajat în construcții, infrastructura, imobiliare, energie și apă, Shikun & Binui recunoaște impactul său potențial asupra comunităților și mediului în țările în care funcționează.