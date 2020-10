La începutul acestei săptămâni, New York Post a publicat articole care conțin informații despre presupuse e-mailuri între Hunter Biden și angajații firmelor energetice chineze și ucrainene. Twitter și Facebook au blocat răspândirea articolelor, provocând acuzații de „ingerință electorală”.

Reacția legiuitorilor republicani a fost imediată, fiind înfierate deciziile Twitter și Facebook. Aceste acuzații relevă o neînțelegere a politicii care ar putea duce la schimbări dramatice ale discursului online, consideră NI. Twitter susține că a restricționat accesul la articolele NYP deoarece au încălcat politicile companiei împotriva răspândirii informațiilor personale și private (cum ar fi adresele de e-mail și numerele de telefon.

Deși e în concordanță cu politicile Twitter, decizia de a bloca răspândirea articolelor, în absența unei explicații sau a unui context, a fost criticată chiar de CEO-ul Twitter, Jack Dorsey.

Și chiar dacă Twitter și Facebook au fost criticate în acest caz, deciziile lor au fost legale și conforme cu Secțiunea 230 din Legea privind decența în comunicații. O mare parte din comentariile online referitoare la blocarea articolelor New York Post face trimitere la o distincție inexistentă de „editor” vs „Platformă” în lege.

Pe scurt, Secțiunea 230 prevede că serviciile informatice interactive (cum ar fi Twitter, secțiunea de comentarii din New York Times, Amazon etc.) nu pot, cu unele excepții foarte limitate, să fie considerate editorul marii majorități a conținutului terților. Twitter nu e editorul tweet-urilor dvs., dar este editorul propriului conținut, cum ar fi avertismentul care apare atunci când utilizatorii fac clic pe cele două linkuri ale articolelor din New York Post.

Secțiunea 230 se aplică „platformelor” și „editorilor” și nu împiedică site-urile de socializare să verifice, să elimine sau să limiteze accesul la linkuri.

Dar contestararii „Big Tech” au decis să nu se concentreze asupra secțiunii 230, ci pe interferențele electorale. Ei spun că articolele din New York Post lovesc în Joe Biden, iar acțiunile Twitter și Facebook constituie o interferență pro-Biden în alegerile prezidențiale. Senatorul republican Joshua Hawley vrea ca Dorsey să se prezinte la o audiere intitulată „Platforme digitale și interferențe electorale”.

În timp ce comentatorii și activiștii conservatori sunt convinși că „Big Tech” e angajată într-o cruciadă anticonservatoare, ei ar trebui să nu uite că stânga are propriile sale nemulțumiri.

Mânia democraților și republicanilor față de Big Tech ar putea avea ca rezultat reforma Secțiunii 230 sau alte acte legislative care pun în pericol libertatea de exprimare și cea de asociere. Iar cei care continuă să demonizeze social media, ar trebui să țină cont că încercările de a reglementa discursul online poate avea consecințe dezastruoase, conform nationalinterest.org.