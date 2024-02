„Ghețarul Apocalipsei” a atras atenția oamenilor de știință. Aceștia avertizează că procesul de topire a ghețarului a început să accelereze în anii ’40 ai secolului trecut. Ghețarul a fost denumit astfel din cauza temerilor că topirea sa ar putea avea consecințe catastrofale pentru întreaga planetă.

Ghețarul Thwaites e situat în Antarctica de Vest. El reprezintă cel mai mare bloc de gheață de pe Pământ. Acesta are dimensiuni aproximative cu statul american Florida, arată CNN.

Studiul care provoacă îngrijorare

Deși cercetătorii cunoșteau deja despre scăderea rapidă a volumului său, datele precise care să confirme momentul începutului acestei topiri accelerate lipseau. Acest lucru era cauzat de limitările datelor satelitare disponibile doar începând cu anii ’70.

Potrivit unui studiu publicat în jurnalul științific Proceedings of the National Academy of Sciences, s-a identificat acum momentul de start al topirii accelerate a acestui ghețar.

Prin analiza sedimentelor marine prelevate de pe fundul oceanului, oamenii de știință au constatat că ghețarul Thwaites a început să se topească semnificativ încă din anii 1940. Acest lucru s-a petrecut, cel mai probabil, ca rezultat al fenomenului El Nino.

„Ghețarul Apocalipsei”, un fenomen periculos

De atunci, „Ghețarul Apocalipsei” nu numai că nu și-a revenit. El a continuat să-și piardă volumul într-un ritm accelerat. Acesta este o consecință directă a schimbărilor climatice generate de activitatea industrială umană. Situația acestui ghețar va avea un impact global dezastruos.

Thwaites contribuie deja cu 4% la creșterea nivelului mărilor, eliberând miliarde de tone de gheață în oceanul planetar. Colapsul său complet ar determina o creștere a nivelului mărilor de aproximativ 60 de centimetri. Rolul esențial al lui Thwaites în menținerea stabilității calotei glaciare din Antarctica de Vest este crucial. El acționează ca un fel de „dop”.

Acest ghețar stabilizează o imensă cantitate de gheață. Prăbușirea sa ar conduce la pierderea stabilității calotei, care la rândul ei ar elibera suficientă apă pentru a crește nivelul mărilor cu trei metri. În final, ar urma să se provoace inundații catastrofale la nivel mondial.

Criza climatică duce la schimbări radicale

Descoperirile din acest studiu sunt în concordanță cu cercetările anterioare asupra ghețarului Pine Island. Este un alt bloc masiv de gheață din Antarctica. El și-a început topirea în anii 1940.

Profesoara de geologie Julia Wellner de la Universitatea din Houston, una dintre autoarele studiului menționat, subliniază semnificația noilor descoperiri. Ea a evidențiat că procesul prin care Thwaites se topește nu este un fenomen specific unui singur ghețar. Acesta face parte dintr-un fenomen mai amplu generat de criza climatică.

Cercetătorii au navigat cu un vas „spărgător de gheață” pe marginea ghețarului Thwaites. Aceștia au colectat sedimente din ocean la diferite adâncimi. Ei au vrut să realizeze o cronologie a evoluției sale în ultimii 12.000 de ani. Prin scanarea și datarea sedimentelor, aceștia au identificat momentul în care topirea semnificativă a început.

Conform informațiilor obținute, topirea lui Thwaites s-a accelerat în urma unui fenomen El Nino puternic. Descoperirile sunt alarmante. Ele sugerează că, odată declanșate astfel de fenomene, este dificil să fie stopate, conform lui James Smith, geolog marin la British Antarctic Survey, unul dintre co-autori.