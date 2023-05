Farul Constanța a câștigat titlul în Superligă, după ce a revenit spectaculos de la 0-2, în derby-ul cu FCSB.

Echipa condusă de Gheorghe Hagi s-a impus în penultima etapă, în derby-ul cu ocupanta locului doi FCSB, câștigând cu 3-2, după ce a fost condusă cu 0-2, în debutul meciului și are acum 4 puncte avans, cu o etapă înainte de final.

FCSB a început tare la Ovidiu şi a condus cu 2-0 după golurile marcate de Şut, cu un şut superb de la distanţă, în minutul 9, şi de Compagno, din faţa porţii, în minutul 17. Gazdele au început să preseze, iar bucureştenii au avut o bară, prin Compagno, în minutul 40, însă insistenţa Farului a dat roade în minutul 42, când Mateus Santos a înscris cu o lovitură de cap, la o greşeală a portarului Târnovanu.

În partea secundă Tudor Băluţă a egalat cu o lovitură de cap, în minutul 58, dintr-o centrare a lui Casap. În continuare s-a jucat pe contre, iar gazdele au marcat golul victoriei în minutul 86, pin Louis Munteanu, aducând titlul în vitrina Farului. Echipa antrenată de Gică Hagi a reușit o „remontada” în meciul care a decis titlul, cu FCSB, de la 0-2, și s-a impus cu 3-2 pentru al doilea titlu din istorie.

Louis Munteanu a făcut-o pe Farul campioană

Golul care a decis câștigătoarea ediției 2022 – 2023 a SuperLigii a fost marcat de Louis Munteanu, înlocuitorul din echipa de start a lui Denis Alibec, absent din cauza suspendării.

Louis Munteanu a primit, în minutul 86, o pasă în interiorul careului de la Dan Sîrbu, a profitat de lipsa de reacție a lui Joyskim Dawa și a marcat cu o execuție plasată, la colțul lung.

Joyskim Dawa nu a fost singurul care a gafat la faza golului decisiv. De altfel, mingea a fost recuperată de Farul după o pasă dată de Iulian Cristea direct la adversar.

Alibec, în lacrimi

Mii de persoane au pătruns pe gazon imediat după fluierul final al lui Radu Petrescu. Printre ei s-a numărat și Denis Alibec, cu lacrimi de bucurie în ochi.

Alibec a fost marele absent al jocului de la Ovidiu, fiind suspendat după ce etapa trecută a fost penalizat cu un cartonaș roșu.

„Am jucat în seara aceasta așa cum am jucat întreg sezonul. Am revenit senzațional de la 0-2. Am condus 33 de etape în acest campionat și era păcat să pierdem acest titlu” a declarat președintele Farului, Gică Popescu.