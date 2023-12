Germania zguduie Ungaria din temelii! Cancelarul german Olaf Scholz susține deschiderea negocierilor de aderare pentru Ucraina și extinderea UE. El pledează pentru luarea acestei decizii pe baza unei majorități calificate. Astfel, nu i se va mai premite Ungariei să blocheze acest proces, precum și altele, pe viitor.

La summitul Uniunii Europene din această săptămână, majoritatea celor 27 de state membre par să fie în favoarea demarării negocierilor de aderare a Ucrainei. Cu toate acestea, se anticipează că Ungaria va exprima opoziție față de o astfel de decizie.

Oficialul german a adăugat că menținerea sprijinului militar din partea Occidentului pentru Ucraina are ca obiectiv consolidarea apărării acestei țări într-o măsură care să descurajeze orice încercare ulterioară de atac din partea Rusiei.

Șeful guvernului german a evidențiat că acordarea unui „sprijin financiar durabil” din partea Uniunii Europene către Ucraina reprezintă o „prioritate” pentru Germania.

Potrivit lui, la doi ani de la debutul războiului din Ucraina, „totul indică faptul că Putin rămâne decis să îngenuncheze Ucraina militar”. În plus, cancelarul a confirmat că majoritatea țărilor UE susțin aprobarea unui ajutor de 50 de miliarde de euro (împrumuturi/donații) pentru Ucraina.

Consiliul Uniunii Europene ia deciziile prin trei metode, în funcție de tema discutată:

Consiliul are posibilitatea de a vota asupra unui act legislativ la opt săptămâni după ce proiectul de act legislativ a fost trimis parlamentelor naționale pentru examinare. Parlamentele naționale au responsabilitatea de a decide dacă proiectul legislativ respectă principiul subsidiarității. Excepțional, în cazuri de urgență, este permis să se voteze mai devreme.

Rezultatele voturilor în cadrul Consiliului sunt divulgate automat atunci când acesta acționează în calitate de legiuitor. În cazul în care un membru dorește să adauge o notă explicativă la vot, această notă va fi, de asemenea, făcută publică în cazul în care actul juridic este adoptat. În alte situații, atunci când explicațiile voturilor nu sunt publicate automat, nota explicativă poate fi dezvăluită public la solicitarea autorului.

Premierul slovac a exprimat opinia că Ucraina nu este deloc pregătită pentru a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. În ciuda acestui fapt, a subliniat că Slovacia este dispusă să sprijine inițierea negocierilor de aderare la UE pentru Ucraina. Totul se va petrece la summitul din această săptămână, conform declarațiilor premierului slovac Robert Fico.

În fața unei comisii parlamentare, Fico a afirmat că Slovacia este dispusă să accepte scenariul unui sprijin financiar pentru Ucraina. Fie din partea Uniunii Europene, fie în mod bilateral cu țările UE. Chiar și în absența unei consens unanim din partea UE, totul cu condiția îndeplinirii unor cerințe specifice din partea Slovaciei.

Astfel, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, trebuie să îl mai convingă doar pe Viktor Orban și Austria.

La Oslo, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri că țara sa a respectat toate cerințele necesare pentru ca Uniunea Europeană să înceapă negocierile de aderare. Totuși, el considrră că summitul european consacrat acestui subiect va fi marcat de dificultăți, în special din cauza opoziției manifestate de premierul ungar, Viktor Orban.

„Este un fapt că Ungaria blochează. În ce ne priveşte, noi am fost foarte constructivi. Am făcut absolut totul, am urmat toate recomandările Comisiei Europene, toate recomandările partenerilor noştri. (…) I-am cerut să-mi dea un motiv, nu trei, cinci sau zece, ci unul singur. Încă aştept un răspuns”, a declarat Zelenski la o conferinţă de presă, citat de France Presse.