Ministrul Economiei din Germania, Robert Habeck, a explicat că, acum, când furnizorii de energie acumulează pierderi, există riscul unui efect de propagare pentru utilităţile locale şi clienţii acestora, inclusiv pentru consumatorii casnici şi întreprinderile locale. Declarația sa a venit după ce a ridicat nivelul de risc pentru gazele naturale din Germania la a doua cea mai ridicată „fază de alarmă”.

„Dacă acest minus devine atât de mare încât nu-l mai pot transporta, întreaga piaţă riscă să se prăbuşească la un moment dat”, a declarat joi Robert Habeck, fiind prezent la o conferinţă de presă de la Berlin.

„Aşadar, un efect Lehman în sistemul energetic”, a adăugat oficialul german, făcând referire la corporația de servicii financiare globale Lehman Brothers, al cărui faliment a declanșat o criză financiară majoră.

Rusia a redus aproape la zero livrările de gaze naturale către Germania

Amintim faptul că, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, Uniunea Europeană avea 40% din necesarul său de gaze naturale din Rusia, însă Germania avea 55%, iar odată cu impunerea sancțiunilor împotriva Rusiei, statul central-european s-a confruntat cu probleme mari în ceea ce privește aprovizionarea sa cu gaze naturale.

De exemplu, săptămâna trecută, Guvernul de la Moscova a redus aproape la zero livrările de gaze naturale către Franța și Germania, invocând probleme tehnice la conducta de gaz Nord Stream 1. La scurt timp, prețul gazelor a înregistrat o creștere amețitoare de 60%, cea mai mare de la începutul războiului din Ucraina. De aceea, Guvernul de la Berlin a anunțat deja măsuri de urgență, Germania vorbind de o reîntoarcere la cărbune.

Despre Lehman

Lehman Brothers Holdings Inc. a fost fondată în 1850 de către frații germani Lehman, originari din Bavaria (land federal care se situează în partea de sud-est a Germaniei, având capitala la München).

Aceasta a fost o corporație de servicii financiare globale. Lehman Brothers a fost activă în domeniile investițiilor bancare, capitalizării de piață, al vânzărilor de certificate de valoare fixă, studiul piețelor financiare și tranzacțiilor, managementului investițiilor și în domeniile de private equity și private banking.

Lehman Brothers a fost un dealer primar pe piața bonurilor de trezorerie. Subsidiariile sale includ Lehman Brothers Inc., Neuberger Berman Inc., Aurora Loan Services, Inc., SIB Mortgage Corporation, Lehman Brothers Bank, FSB și Crossroads Group.

Pe 15 septembrie 2008, Lehman Brothers a înaintat documentația de protejare în caz de faliment conform Chapter 11 al United States Code, listând datorii de circa 613 miliarde de dolari americani.