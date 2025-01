Într-o mișcare neașteptată, Nicușor Dan adversarul lui Călin Georgescu a admis, direct sau indirect, că acesta reușește să identifice corect problemele profunde ale societății românești. Declarațiile făcute joi de Nicușor Dan, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, oferă indicii despre strategia pe care o va aborda candidatul pro-occidental în relația cu electoratul lui Georgescu.

Nicușor Dan a explicat că România se află într-o situație fără precedent. Potrivit acestuia, alegerile prezidențiale programate în luna mai vor reprezenta o adevărată piatră de hotar pentru viitorul țării. Spre deosebire de campaniile electorale anterioare, în care direcția pro-europeană și pro-atlantică a României era o constantă, actualul context politic și social ridică întrebări serioase despre traiectoria țării.

„Eu nu cred că suntem într-o campanie așa cum au fost toate cele pe care le-am avut până acum.

Adică, în campaniile pe care le-am avut până acum, inclusiv în alegerile din 24 noiembrie, am avut o garanție a rămânerii României în spațiul euroatlantic, am avut niște candidați de partid, am avut teoria votului util, am avut teoria răului cel mai mic.”, a declarat Nicușor Dan.