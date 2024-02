George Simion. a declarat că urăște „acest stat artificial numit Republica Moldova”. El a afirmat că Republica Moldova nu va deveni niciodată membră a Uniunii Europene, adăugând că acest lucru nu implică o reunificare, ci ar putea asemăna relației dintre Germania și Austria.

George Simion a fost întrebat de ce este interzis în Republica Moldova. El a atribuit interdicția activității sale unioniste.

“Pentru activitatea mea unionistă. E subiectul săptămânii. Toată lumea ştie. Toată viaţa mea am fost interzis în Republica Moldova. A anunţat premierul, premierul Recean la solicitarea premierului Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, în loc să urmărească obiectivul unionist al naţiunii române, se ocupă să-şi discrediteze adversarii politici”, a declarat acesta, la Prima TV .

George Simion a subliniat că această interdicție există și în Ucraina. Acesta s-a comparat cu Kelemen Hunor, interzis în Ucraina pentru exprimarea susținerii minorității maghiare.

„Kelemen Hunor are interdicţie în Ucraina, de exemplu, pentru că a făcut aceeaşi greşeală, ca să zic aşa, pentru că a vorbit despre minoritatea maghiară ale cărei drepturi nu sunt respectate, n-a fost lăsat să intre”, a spus liderul AUR.

George Simion a menționat că a fost interzis în Republica Moldova pentru că a vorbit despre masacrul de la Fântâna Albă și Lunca. Acesta a spus el, a fost comis în Al Doilea Război Mondial de sovietici, majoritatea ucraineni.

Liderul AUR a sugerat că autoritățile de la Kiev ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru aceste evenimente.

Președintele AUR a afirmat că este unionist. El a spus că a luptat împotriva conceptului de statalism moldovenesc, exprimându-și ura față de acest concept și numind Republica Moldova o „creație stalinistă”.

„Eu sunt unionist. Am fost întotdeauna unionist, am fost preşedinte al Acţiunii 2012. Practic, în mod paşnic, în mod democratic, prin voinţa ambelor părţi, noi pledam pentru unirea celor două state româneşti din prezent, deci, pentru desfinţarea statului Republica Moldova, de facto, o creaţie stalinistă. Nu suport şi nu mă împac niciodată cu acest concept de statalism moldovenesc. Am luptat împotriva lui”, a continuat acesta.