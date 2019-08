George Maior, ambasadorul României în Statele Unite, a vorbit despre posibila sa revenire în politică. Într-un interviu acordat Digi24, Maior a precizat că nu se gândeşte deocamdată la aşa ceva, dar că prima sa opţiune ar rămâne Partidul Social Democrat.

„Eu am această poziţie de ambasador în minister, profesională, care poate fi continuată, sunt şi profesor universitar, sunt multe opţiuni […] Nu mă gândesc la o opţiune politică, dar rămâne deschis acest lucru, în orice caz, orientarea mea dintotdeauna a fost social-democrată şi nu mi-o schimb ca alţii”, a declarat George Maior.

Ambasadorul României la Washington a fost întrebat şi despre situaţia în care se află în prezent PSD, care cade liber în sondaje.

„Nu vreau să comentez, nu facem politică, pe mine mă interesează cel mai mult stabilitatea şi predictibilitatea guvernului şi instituţiilor statale în general, în ceea ce priveşte evoluţia politicii externe a României, care nu ia o pauză în funcţie de evoluţiile politice, niciodată”, a spus Maior.

Una dintre teoriile care a circulat în spaţiul public a fost că George Maior a fost implicat în crearea proiectului politic Pro România, al lui Victor Ponta. Ambasadorul a răspuns şi acestor acuze.

„Bine, pseudo-analiştii care lansează asemenea scenarii, ele au în spate interese legate de condiţia acestora în spaţiul public. Nu am fost implicat, nu am discutat cu domnul Ponta cred că de 4 sau 5 luni, cu ocazia asta poate află şi el că sunt în ţară. Vă spun, eu în orice calitate statală care implică neutralitate politică am respectat strict acea neutralitate politică. Şi nu mă refer doar la poziţia de diplomat, am mai avut şi alte funcţii în stat care necesitau chiar prin lege acest lucru şi le-am respectat în mod strict”, a precizat George Maior.

Te-ar putea interesa și: