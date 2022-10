Compania energetică rusă Gazprom a inițiat testarea alimentării cu gaze de la zăcământul de condensat cu gaze Kovyktinskoye (Kovykta) din estul Siberiei până la conducta Puterea Siberiei, legată de China, informează Reuters.

Rusia vrea să crească exporturile de gaze către China

Testele operaționale ale zăcământului Kovykta marchează un pas înainte pentru Rusia pentru a stimula exporturile de gaze către China, a informat barrons.com via Agence France Presse (AFP).

Directorul executiv al Gazprom, Alexei Miller, a declarat, citat de AFP, într-o declarație telegramă: „Punerea în funcțiune a Kovykta este un pas important în implementarea proiectului ‘Puterea Siberiei’ și crearea de noi centre de producție a gazelor în estul țării”.

Gazprom intenționează să lanseze zăcământul Kovykta în a doua jumătate a lunii decembrie 2022, informează AFP.

Luna trecută, Gazprom a fost citat de Interfax: „Kovyktinskoye este unic; este cel mai mare zăcământ din Siberia de Est, cu rezerve de gaze recuperabile de 1,8 trilioane de metri cubi și rezerve de condensat de gaze de 65,7 milioane de tone.

Odată cu lansarea Kovyktinskoye, baza de resurse din estul Rusiei va fi extinsă substanțial atât pentru livrările de gaze interne, cât și pentru cele de export.”

Livrările de gaze ale Rusiei către China ar putea ajunge la 22 mld. mc. în 2023

Conducta Puterea Siberiei 1 si-a început livrările de gaze de pe zăcământul canadian din estul Siberiei către China la sfârșitul anului 2019, scrie Offshore Technology.

Producția din zăcământul Kovykta va fi injectata in conducta Puterea Siberiei, care are o capacitate de 38,3 miliarde de metri cubi (mc) pe an.

În 2020, Gazprom a exportat 4,1 mld. mc de gaze în China și 11 mld. mc. în 2021. Se anticipează că livrările se vor ridica la 22 mld. mc, anul viitor.

La începutul acestei luni, vicepremierul rus Alexander Novak a declarat că proiectul gazoductului Puterea Siberiei va ajunge la capacitate maximă în 2027.