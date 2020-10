În sfârșit, de acum încolo, oamenii legii vor avea bază legală să confiște unii banii furați. S-a dat lege. Nu vor mai fi probleme cu recuperarea prejudiciilor din marile dosare.

Gata! Acești bani se confiscă!

Deputata Ana Birchall a anunțat o mare victorie în Parlament. A trecut legea confiscării extinse a averilor ilicite. Fostul parlamentar PSD și ministru al Justiției a făcut totul public pe facebook. Acum, legea urmează să ajungă la promulgare, la președintele Klaus Iohannis.

Mai mult, Birchall dă în scris că după ce legea va ajunge în Monitorul Oficial niciun infractor certat cu legea nu va mai scăpa de brațul lung al justiției.

„Cateva precizari privind legea confiscarii extinse a averilor ilicite adoptata ieri in Camera Deputatilor:

In ceea ce priveste limita minimă de 4 ani cerută de lege pentru a se putea dispune confiscarea extinsă trebuie retinut ca :

1.Modificarea operată prin legea adoptată ieri de Parlament transpune integral prevederile Directivei 2014/42/UE, care impune ca standard minim pentru statele membre în vederea aplicării măsurii confiscării extinse ca pedeapsa prevăzută de lege să fie de 4 ani sau mai mare, precum și o lista de infracțiuni .

În legea adoptata ieri, se menține limita minimă a pedepsei de 4 ani sau mai mare, dar față de forma in vigoare, S-A ELIMINAT lista limitativă de infractiuni pentru care se poate dispune confiscarea extinsă. Cu alte cuvinte, prin noua lege s-a extins practic posibilitatea de a dispune confiscarea extinsă la ORICE infractiune pentru care LEGEA prevede pedeapsa de 4 ani sau mai mare, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material.

2. Condiția limitei minime de pedeapsă de 4 ani sau mai mare are în vedere pedepsele prevazute de lege ( Codul Penal sau o lege penală specială) și NU pedepsele aplicate de judecator. Spre exemplu: daca legea prevede pedeapsa intre 2 si 7 ani, chiar daca judecatorul va aplica o pedeapsa de 3 ani, confiscarea extinsa tot se APLICA pentru simplul motiv ca pedeapsa prevazuta de lege este mai mare de 4 ani ( respectiv de la 2 la 7 ani in exemplul dat).

3. Pentru pedepsele prevazute de lege mai mici de 4 ani, se APLICA confiscarea speciala, în condițiile legii. Astfel, Codul penal prevede faptul că sunt supuse confiscării speciale bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia.

Concluzie: nimeni nu scapa, iar fiecare leu furat statului român va fi recuperat!

Aș mai preciza ca prin legea votata ieri se are în vedere în primul rând extinderea domeniului de aplicare a confiscării extinse. Cu alte cuvinte, prin adoptarea acestei legi, confiscarea extinsă va putea fi aplicată, în condițiile legii, și infracțiunilor de serviciu, precum și în cazul altor infracțiuni pentru care în prezent aceasta măsura nu se putea dispune.

O altă prevedere importantă privește modificarea cerințelor necesare aplicării confiscării extinse. Astfel, se elimină restricțiile prevăzute în actuală reglementare, astfel încât instanța va putea să își fundamenteze convingerea că bunurile provin din orice fel de activități infracționale pe baza oricăror împrejurări, disproporția de valoare fiind doar o circumstanță exemplificativă.

Mai mult, confiscarea extinsă poate fi dispusă și asupra bunurilor transferate către terți, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea confiscării. Cu alte cuvinte, chiar daca isi ascund averile pe numele apropiatilor tot se aplica confiscarea extinsa! Este important de precizat ca prin transpunerea integrala a acestei directive am prevenit condamnarea ( inclusiv pecuniara) a Romaniei la CJUE! Sper ca aceste precizari sa ii ajute pe romanii cinstiti care mi-au trimis mesaje in ultima perioada. Imi cer scuze ca in vârtejul dezbaterilor din ultimile zile nu am scris mai devreme aceste clarificari. Multumesc si rog share, sa se stie adevarul!

P.S. Rog postacii, trolii sau pe toti cei ofticati ca am reusit ( dupa o lupta de 3 ani) sa trec aceasta legea atat de mult asteptata de romanii cinstiti sa nu imi mai invadeze pagina de FB si nici sa nu ma mai jigneasca cu mesaje trimise in privat! Nu de alta dar pur si simplu se fac de ras!”, a scris Ana Birchall pe o rețea de socializare.

