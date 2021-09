În cadrul Galei Capital, la primirea premiului, Andra a precizat ”Pot sa spun, spectacol da! Pentru sport, ii lăsam pe alții! Mi-ați dat ceva de înțeles, trebuie sa ma apuc de sport. Sunt foarte multe femei care merita recunoaștere pentru performantele lor în toate domeniile. Ma simt onorata sa ma număr printre ele. Este o gala a succesului, iar pentru mine succesul înseamna sa știi să-ți pui calitățile în valoare, sa nu joci un rol, sa înveți de la alții, sa dăruiești și sa oferi o mana de ajutor. Va felicit pe fiecare în parte ca ați găsit cheia succesului!”.

Dacă nu ar exista această denumire și ar trebui să o înlocuim în cazul Andrei, există un singur cuvânt ce poate cuprinde povestea ei: blazon. Blazonul Andra. ” O mare provocare a fost atunci când îmi alegeam primele piese, pentru primul meu album. Voiam să mă reprezinte și totuși să fie de mare succes, era o mare tentație să cânt anumite stiluri doar pentru că erau la modă, dar nu am făcut asta, mi-am ascultat instinctul.

Tot atunci, am intuit ce înseamnă să îmi construiesc un brand personal, deși nu aveam acest cuvânt în vocabular încă”, spune Andra pentru Capital. Păi, spunem noi, nici nu avea nevoie de acest cuvânt, de fapt. ” A fost o mare provocare, de asemenea, să iau decizii despre imaginea mea, despre modul meu de a comunica. Din fericire, drumul spre succes a fost calea cea mai sinceră: am fost autentică și am arătat cât de mult am putut cine sunt și ce este important pentru mine, iar muzica mea și felul de a fi au fost, din fericire, apreciate”, ne mai povestește star-ul.

O mașinărie unsă cu talent

Astăzi, Andra este un exemplu, un țel. ”Astăzi, brandul Andra este mai mult decât vocea mea, este o echipă formată din muzicieni, instrumentiști, tehnicieni, compozitori, stiliști, fotografi sau, pur și simplu, oameni apropiați care mă inspiră și îmi dau energie pozitivă”, declară Andra. În loc de concluzie, mai punem doar un citat: ”În spatele succesului acestui brand au fost mereu multă muncă, repetiții, înregistrări, deplasări, un efort susținut de a livra mereu performanță, muzică și atmosferă la cele mai înalte standarde, dar și responsabilitate, modestie în fața publicului căruia îi datorăm totul”. Semnat, Andra.

E o întrebare inevitabilă: ce este succesul pentru Andra? ”O femeie de succes este, în primul rând, o femeie fericită, împlinită. Iar drumul spre această destinație începe cu o bună cunoaștere personală. Le recomand tuturor femeilor să privească sincer în interiorul lor și să afle ce le doare, ce le bucură, ce iubesc, ce le face să viseze. Apoi, răspunsurile vin de la sine”, ne asigură starul. ”Putem să urmărim visul nostru cel mai de preț numai atunci când putem să ne concentrăm asupra lui cu adevărat, fără să fim bruiate de lucruri toxice din viețile noastre: fie oameni cu care nu rezonăm, până la compromisuri care ne fac să nu ne simțim confortabil cu noi însene”, este sfatul cel mai prețios al Andrei.

Puterea podcast-ului

Podcastul a devenit un nou fel de a face entertainment. Unul ca o injecție rapidă, direct, amuzant, omenesc, relaxant. Și Andra a gustat din acest lucru. ”O premieră a fost să realizez un podcast, pe canalul lansat pe soțul meu, “Acasă la Măruță”. Discuția mea cu Delia a fost o reală plăcere și mă bucur să văd că a fost apreciată și de public, are deja peste 1,2 milioane de vizualizări pe Youtube. Dar, plănuiesc să îmi surprind publicul în continuare, cu piese, noi colaborări și proiecte speciale. Activitatea mi-a ținut moralul ridicat și deja acum putem fi cu adevărat mai optimiști”, spune Alexandra Irina Măruță.