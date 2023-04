La ridicarea premiului, Rareș Hopincă a spus: ”Este o mare bucurie pentru mine să fiu invitat pentru a doua oară la Gala Capital. Prima data a fost în 2019, când am fost premiat pentru un proiect de dezvoltare relevant la nivelul Municipiului București. Astăzi, mă aflu aici pentru că am avut multă ambiție și am o echipă care se pricepe foarte, foarte, bine.

În numai opt luni, am repus Sectorul 5 pe harta dezvoltării în ceea ce privește Capitala. Din august până acum, am depus proiecte în valoare de peste 700 de milioane de lei. De aceea sunt extrem încrezător că următorii ani vor arăta nu bine, ci foarte bine pentru Sectorul 5”.

Întregul eveniment poate fi vizionat live pe canalul de Youtube Hai România.

Experientia docet

Experiența anterioară a celor doi ani de manageriat urban l-a ajutat mult pe Rareș Hopincă în actuala poziție, totuși de mare ajutor a fost și experiența acumulată în mediul privat, în poziții cu direct contact la nivel internațional.

”City managerul este specialistul primăriei. Adică el se ocupă de conducerea efectivă a unor componente esențiale din administrația publică locală. Cât de mult sau cât de puțin i se încredințează din aceste componente, asta depinde de fiecare primărie în parte.

Sunt cazuri în care administratorului public i se deleagă puțin, cazuri în care i se deleagă foarte mult. În cazul meu, mi-a fost delegată răspunderea pentru multe dintre departamentele și serviciile publice ale Primăriei Sectorului 5. În special cele care privesc investițiile și dezvoltarea”, spune Rareș Hopincă pentru Capital.

Investițiile generează progresul

Cheia dezvoltării locale sunt investițiile, așa după cum am înțeles de la Rareș Hopincă. Specialistul spune că a reușit, împreună cu echipa din Primărie, să pregătească pentru 2023 cel mai mare buget de dezvoltare pe care l-a avut Sectorul 5 până acum.

”Avem cel mai mare număr de cereri de finanțare depuse și aprobate, avem cele mai multe șantiere deschise la școli și anvelopări, avem cel mai ambițios program de amenajări de parcări și cel mai amplu plan de plantări de arbori de până acum din sector”, subliniază Hopincă.

”În cifre, pot să vă spun că pentru anul 2023 vorbim despre 800 de milioane de lei bani pentru investiții, adică 50% din bugetul total. Este o sumă enormă raporată la anii anteriori și este un buget de investiții comparabil cu cel al unor sectoare mult mai mari și mult mai bogate.

Practic, cu acest buget, intrăm în liga mare și concurăm la egal la egal cu restul sectoarelor din București, inclusiv cu cele care au un număr mult mai mare de locuitori și fonduri pe măsură”, ne dezvăluie city managerul Hopincă.

Vin și bani europeni

De asemenea, investițiile din bani europeni sunt foarte importante. Acest aport de capital poate să facă adevărata diferență și administrațiile locale știu astea, dar nu toate reușesc să gireze programe apreciate la nivel UE. Din fericire, nu acesta este cazul la Primăria Sectorului 5.

”În afară de fondurile de la bugetul local, vom avea peste 700 de milioane de lei bani europeni nerambursabili, din care jumătate ar putea intra chiar în acest an. Și aici este meritul echipei pe care o coordonez la primărie. Am reușit să depunem în ultimele luni proiecte cât nu s-au depus în ultimele decenii. Și nu este o figură de stil, ci este realitatea pe cifre.

Fondurile pe care le vom atrage prin intermediul acestor proiecte înseamnă de 17 ori mai mult decât fondurile nerambursabile atrase de sectorul 5 în ultimii 30 de ani. Este un mare câștig pentru sector și o mare bilă albă pentru toată echipa care s-a ocupat de proiecte”, ne-a declarat Rareș Hopincă.