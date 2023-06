Prin eforturile sale, teatrul s-a răspândit cu mai mare uşurinţă în rândul copiilor şi adolescenţilor din oraşe mici şi medii, care nu au o viaţă culturală foarte amplă. Cu recunoştinţa care-i este caracteristică, Ana Fierăscu ne-a mulţumit pentru premiu şi a adăugat următoarele: „Bună seara tuturor. Vă mulțumesc din suflet pentru această invitație. Recunosc, am niște emoții îngrozitoare, dar mă simt onorată să fiu alături de niște femei remarcabile, minunate. Sunteți un exemplu și o sursă de inspirație, și vă mulțumesc și eu pentru asta.

Îmi adun toate emoțiile pentru că îmi doresc foarte mult să spun că acest premiu se datorează întregii echipe Ideo Ideis, pentru că este o echipă mare în spate, care a dat dovadă de foarte multă muncă și determinare pentru a pune Alexandria, județul Teleorman, pe harta culturală a României. În acești 18 ani, am reușit să crească într-un adevărat manifest artistic și social și să creăm unul dintre cele mai mari evenimente alternative pentru adolescenți.

Vreau să vă spun că Ideo Ideis, dincolo de teatru și arte alăturate, a devenit un spațiu sigur pentru mii de adolescenți care se simt văzuți, auziți și înțeleși, și vă îndemn să vă uitați la această generație, pentru că este o generație minunată și profundă căreia le mulțumesc. Le mulțumesc tuturor adolescenților pe care i-am cunoscut până astăzi, pentru toate lecțiile minunate pe care și noi le învățăm de la ei.

Mulțumesc trainerilor, partenerilor, prietenilor noștri și nu în ultimul rând familiei mele și soțului meu. Mulțumesc mult și să aveți o seară frumoasă, și încă o dată, felicitări tuturor.”

Anul 2022, al 17-lea an Ideo Ideis, a fost unul foarte fructuos din punctul de vedere al dezvoltării inițiativelor. Dintre acestea, cel mai important proiect este „fix proiectul pe care îl avem deja în implementare, începând cu luna noiembrie a anului trecut, #experientaIdeoIdeis”. Acesta „este un proiect finanțat prin Granturile SEE si norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, (…) care provoacă adolescenții să se descopere și să creeze, sub îndrumarea unor artiști din domeniul teatrului și filmului”.

Provocări și reușite în teatrul pentru tineri

Întrebată care sunt cele mai mari provocări cu care s-a confruntat, Ana Fierăscu s-a referit la „această luptă interioară, că nu sunt suficient de bună”, cauzată și de lipsa unui spațiu de expresie. Tocmai de aceea, Directorul Capsulelor și Deșteptărilor face tot posibilul pentru a le oferi tinerilor de azi un spațiu sigur în care să-și exprime individualitatea. Cu atât mai mult cu cât omul de comunicare și cultură ne asigură că adolescenții zilelor noastre „sunt o generație mult mai profundă și mai ancorată în realitate decât ne imaginăm noi”.

În plus, perioada pandemică a devenit nu numai cea mai mare provocare, ci și cea mai mare sursă de inspirație: „tot răul spre bine, pentru că am găsit soluția ca festivalul să poată avea loc, doar că sub o altă formă și astfel au luat naștere Capsulele de Teatru și Deșteptări, ceea ce a însemnat că putem duce experiența Ideo Ideis, din Alexandria, și în comunitățile mici și medii, unde nu se întâmplă mare lucru pentru adolescenți, din punctul de vedere al culturii și al educației alternative”, ne-a spus inițiatoarea proiectelor.