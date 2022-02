Ca în fiecare an, Revista Capital recunoaște şi premiază meritele unor personalități care prin viziune, determinare și performanţă sunt repere pentru societatea noastră și care reușesc să facă performanță, fie că fac parte din viața economică, de business, politică, socială, medicală, sportivă sau media din România.

Capital a selectat 10 categorii și pentru fiecare dintre acestea a nominalizat câte 5 reprezentanți ce au avut rezultate notabile în anul 2021.

Câștigătorul categoriei Sportivul anului 2021

La categoria Sportivul anului 2021, câștigătorul în urma votului publicului este înotătorul David Popovici, copilul minune al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Înotătorul David Popovici a fost declarat anul trecut cel mai bun tânăr sportiv din Europa. Popovici a obținut locul 4 la Jocurile Olimpice de la Tokyo (200 m liber), dar mai apoi s-a revanșat și a terminat primul la Europenele în bazin scurt (200 m liber).

Simona Radiș și Ancuța Bodnar – Canotoare

Din aceeași categorie au făcut parte și Simona Radiș și Ancuța Bodnar, canotoarele care au reușit să obțină aurul olimpic. După urcarea pe scenă și primirea premiului pentru performanțele realizate în anul 2021, reprezentantul lor, celebra Elisabeta Lipă, care este și președintele Federației Române de Canotaj, a sustinut o scurtă alocuțiune prin care a transmis că: „Îmi aduc aminte cu plăcere, cu ani în urmă, că ultima dată când am ieșit campioană olimpică am primit un premiu din partea Revistei Capital. Trăim vremuri extrem de grele, avem nevoie de susținerea dumneavoastră. Sportul se confruntă cu enorm de multe probleme. De la a fi închis în pandemie aproape 3 luni de zile, la problemele energetice. Avem săli de sport care sunt închise pentru că nu au bani să-și plătească facturile. Pot doar să mă plâng, deoarece copiii noștri au nevoie de susținere. Țara are nevoie de copii sănătoși”

Nicoleta Ancuța Bodnar și Simona Geanina Radiș (ambele în vârstă de 22 de ani), sunt cele care au adus singura medalie de aur a României la Jocurile Olimpice de la Tokio. Ancuţa Bodnar este originară din județul Suceava, comuna Vatra Moldoviței, în timp ce Simona Radiș este din Botoșani.

Ana Maria Brânză-Popescu – Scrimeră

Următorul personaj care a fost nominalizat de Redacția Capital pentru categoria Sportivul anului 2021 este Ana Maria Brânză-Popescu, spadasina de top a României.

După primirea premiului pentru performanțele deosebite realizate în anul 2021, scrimera Ana Maria Brânză-Popescu a ținut și o scurtă alocuțiune pe scenă prin care a transmis: „Este ciudat pentru un sportiv de performanță proaspăt retras din activitate să fie pe scenă. Dacă tot am ocazia, vă spun să investiți în viitorul nostru, în tinerii talentați, muncitori, care se visează campioni. Știu că sportul nu este cea mai mare problemă în România, dar ne-a demonstrat că este cel mai bun ambasador”

Ana Maria Brânză-Popescu are în palmares un titlul olimpic (în 2016 la Rio de Janeiro) și două medalii olimpice de argint (în 2008 la Beijing și în 2021 la Tokyo). De asemenea, spadasina a mai câștigat trei titluri mondiale și șapte europene. La finalul anului trecut, Ana Maria Popescu a anunțat că se retrage din activitatea competițională.

Marian Drăgulescu – Gimnast

În continuarea listei de nominalizați ai categoriei este gimnastul Marian Drăgulescu.

Gimnastul Marian Drăgulescu este declarat cel mai bun gimnast român al tuturor timpurilor și un etalon în sportul internațional. Are în palmares 3 medalii olimpice, una de argint și două de bronz.

Eduard Novak – Ciclist

Ultimul, dar nu cel din urmă nominalizat al acestei categorii este ciclistul Eduard Novak. Actualul ministru al Sportului, Eduard Novak, este singurul campion paralimpic al României. În 2012 a câștigat medalia de aur la ciclism pe pistă în cadrul jocurilor paralimpice de la Londra. De-a lungul timpului, a mai câștigat 3 medalii de argint la jocurile paralimpice: Beijing – 2008, Londra – 2012 (pe șosea) și Tokyo – 2021.