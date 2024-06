Profesor doctor Georgiana Popovici a primit în cadrul Galei Capital Femei de succes premiul pentru excelență în pregătirea elevilor pentru examene internaționale de matematică.

Georgiana Popovici este profesor, doctor în matematică și cercetător, specializată în matematică și statistică. Georgiana a pregătit sute de elevi care au făcut-o să fie mai mândră, cu fiecare reușită a lor.

Apropo de situația școlilor, Georgiana spune că i se pare îngrijorător că un profesor, un om cu un impact important în viețile a zeci sau chiar sute de elevi în fiecare an, ajunge să fie plătit mult mai slab decât persoane cu alte profesii.

Chiar de la deschiderea Centrului de Excelență în Educație, în 2019, Georgiana a avut mereu în vedere să rămână la curent cu tendințele actuale și să se adapteze cât mai bine nevoilor elevilor.

„Anul acesta, am lansat Creative Learning Hub by Georgiana Popovici. Este un loc unde fiecare vis de a deveni student al unor universități de prestigiu din străinătate poate deveni realitate“, declară cercetătoarea.

Care, pentru anul viitor, își propune să extindă numărul de elevi la centru. Dar și să continue să îi inspire pe tineri să îndrăgească științele exacte.

Având o activitate zilnică la catedră, dimineața la o școală particulară și după-amiaza ca asistent la Facultatea de Matematică, Georgianei i-a fost dificil să găsească timp pentru lucrarea de doctorat în perioada 2003-2008.

„A fost o adevărată provocare pe care am depășit-o, în primul rând, bazându-mă pe motivație și pasiune. Îmi doream cu adevărat să mă dedic acestui obiectiv și sunt pasionată de știință. Astfel, am găsit resursele să le fac pe toate. Nu spun că a fost ușor. Îi înțeleg bine pe elevii mei când spun adesea că nu au timp să studieze, să lucreze, să citească, să facă și sport. Dar mereu le reamintesc că, dacă pun suflet, dacă sunt cu adevărat pasionați, nimic nu este imposibil.“, spune Popovici, cercetătoarea despre care știm deja că are un spirit antreprenorial destul de dezvoltat.