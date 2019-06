Este vorba despre consilierul general USR Octavian Berceanu precum și pe consilierul general PNL Cătălin Deaconescu pentru că au afirmat pe rețelele de socializare că Primarul General ar pregăti „un tun imobiliar, probabil cel mai important la sfârșit de mandat”, dar și pe cei care au ales să preia întocmai această informație falsă, fără o minimă documentare”, transmite, miercuri, Primăria Capitalei.

Primarul General, Gabriela Firea: „Este inadmisibil ca din ignoranta sau prin ignorarea voita a adevarului, un consilier general USR si un consilier general PNL sa faca acuzatii atat de grave, false si lipsite de fundament. Politica nu scuza mijloacele! Ii voi actiona in judecata pe cei doi domni care, desi se puteau edifica citind cu atentie proiectul de hotarare sau aveau posibilitatea sa il interpeleze pe directorul STB pentru clarificari, au preferat sa arunce in spatiul public acuze injuste si care aduc grave prejudicii de imagine atat mie, ca Primar General, cat si Primariei Municipiului Bucuresti. De asemenea, ii voi actiona in judecata pe toti cei care au preluat aceasta informatie falsa, fara sa se documenteze cu privire la realitatea acestui fapt. Subliniez faptul ca nu s-a pus nici un moment problema vanzarii depoului Victoria, ci se intentiona, conform legislatiei in vigoare, ca acest teren sa intre in patrimoniul Societatii de Transport Bucuresti”.

Mai mult decat atat, anterior afirmatiilor consilierului general USR, directorul general al STB a explicat public reprezentantilor mass-media despre ce este vorba in proiectul de hotarare. Redam mai jos declaratia directorului general al Societatii de Transport Bucuresti, Andrei Creci:

„Nu s-a pus niciodata problema vanzarii acestui teren nici de catre Primaria Municipiului Bucuresti si nici de catre STB. Cu acest teren se doreste sa se faca aport in natura la capitalul social al STB, adica se propunea intrarea terenului in patrimoniul Societatii de Transport Bucuresti. In opinia mea, asa ar trebui sa se intample cu toate depourile si autobazele STB: sa fie scoase din domeniul public, trecute in domeniul privat si sa devina aport la capitalul social al STB. In prezent, niciunul dintre depouri nu este in patrimoniul STB, cu exceptia cladirii unde este sediul STB. Nimic altceva nu este in patrimoniul societatii de transport, ci in domeniul public al municipalitatii.

Acest lucru se intentiona prin proiectul de hotarare respectiv: scoaterea din domeniul public si trecerea in domeniul privat si aducerea ca aport in natura la capitalul social al STB, pentru a se dezvolta ulterior si a aduce noi venituri. Subliniez faptul ca acest teren nu poate fi instrainat nici de catre STB si nici de catre Primaria Capitalei, pentru ca reprezinta capital social”.

De altfel, in raportul de specialitate al proiectului se specifica in mod clar ca „Scopul majorarii capitalului social al Societatii de Transport Bucuresti STB SA, prin aportul in natura a imobilului teren situat in Bucuresti, strada Mexic nr. 19, sector 1, in suprafata de 34.748 mp, este de a sustine activitatea societatii.

Prin exploatarea eficienta a imobilului teren (…) ce urmeaza a fi adus aport la capitalul social al societatii, se vor obtine venituri suplimentare imperios necesare in vederea asigurarii unui serviciu de transport public de calatori de calitate. Astfel, STB, in calitatea de proprietar, va putea incheia contracte de administrare, asociere in participatiune, parteneriate public-private, etc”, mai prevede raportul de specialitate”.

In art. 215 alin. (1) si (3) din legea 31/1990, privind societatile comerciale, se prevede:

(1) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala extraordinară, care a hotarat aceasta, va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestor aporturi.

