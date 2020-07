Gabriela Firea a intrat în război și contrazice declarațiile făcute de Raed Arafat cu privire la situația din spitalele din București. Primarul Capitalei a susținut că Guvernul dezinformează, în condițiile în care din cele 45 de locuri din secțiile de ATI rezervate pentru cazurile de pacienți cu coronavirus, doar 6 sunt ocupate.

”20 din cele 25 de ventilatoare mecanice mobile recent achizitionate de Primaria Capitalei, prin Assmb, le punem la dispozitie, pe perioada pandemiei, Ministerului Sanatatii, care zilnic transmite ca nu mai sunt paturi de ATI in spitalele din Bucuresti si nici ventilatoare mecanice.

Subliniez inca o data faptul ca raportarile Ministerului Sanatatii se refera DOAR la numarul de paturi normale si de ATI alocate in martie pentru tratarea infectiei Covid 19 in spitalele de linia 1, 2 si suport, adica 6 la numar (Victior Babes, Matei Bals, Colentina, Marius Nasta, Carol Davila, Maternitatea Bucur) si nu la TOATE paturile normale si de ATI din spitalele bucurestene, in numar de 45!!

Este de neacceptat dezinformarea pe care o face guvernul prin ministerul de resort!

Si azi, sunt spitale de linia 1 si 2 care detin 600-700 de paturi normale si 50-60 de paturi de ATI care au alocat pt tratarea Covid 19 DOAR 200-300 de paturi normale si cate 20 de paturi de ATI, pe motiv ca nu au personal. Dar acestea exista fizic. De ce nu se extind aceste sectii cu resursele existente?

Si de ce nu se preocupa IMEDIAT (insemnand acum) Ministerul sanatatii sa transfere medici de ATI de la alte spitale din Bucuresti, pentru a putea raspunde prompt nevoilor pacientilor?

Sau le convine sa anunte la televizor ca au trimis un pacient la Ploiesti, pentru ca nu mai erau paturi ATI libere in Bucuresti?!

Mai mare rusinea!

Sunt si suficiente paturi de spital, de toate categoriile, exista si personal medical foarte bine pregatit!

Nu exista, in schimb, interes pentru pacienti, corectitudine in informarea romanilor si , mai ales, organizarea judicioasa a resurselor umane si medicale existente!

Se doreste intentionat sa fie stare de panica in randul populatiei!

Sa fie haos generalizat!

Sa-i speriem pe romani cu declaratiile false la televizor dar sa ne facem si de ras in intreaga Europa!

Autoritatile noastre se prezinta in vazul lumii ca fiind neputiinioase sa lupte cu virusul, avand toate instrumentele necesare la dispozitie, pe banii romanilor!

Sunt strigatoare la cer incompetenta si lipsa de respect fata de romani!

Ocupati-va de pacienti, aveti cu ce, si lasati manipularile si dezinformarile!”, e mesajul Gabrielei Firea.

