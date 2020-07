Primarul general, Gabriela Firea, a continuat vineri șirul luărilor critice de poziție la adresa ministrului Sănătății, Nelu Tătaru și a modului în care Guvernul Orban gestionează pandemia de COVID-19.

”În Bucureşti sunt 45 de spitale de stat. Doar 5 în lupta Covid. Cinicii din guvern trimit pacienţi în alte oraşe. Ca să fie panică!”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Gabriela Firea.

Pacient transferat la Craiova

Astfel, un pacient de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti va fi transferat la Craiova, ca urmare a atingerii capacităţii maxime de internare pe secţiile de terapie intensivă, a anunţat, vineri, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Nu este prima ocazie în care Gabriela Firea aduce acuzații grave autorităților sanitare din România.

”Ministerul Sanatatii, condus de un membru PNL, a anuntat la pranz, prin comunicatorii-dezinformatori uzuali, ca in Bucuresti au aparut 100 de noi cazuri de pacienti covid 19, de ieri pana azi. Ca sa vedeti pana unde se merge cu manipularea si dezinformarea, iata cateva cifre:

* Spitalul Victor Babes 10 internari

”Ne credeți pe toți proști”

* Spitalul Colentina 0 internari (sunt asteptati 4 pacienti din tara, anuntati dupa comunicarea oficiala)

* Spitalul Carol Davila 0 internari

Sa calculam :100 minus cei 10 pacienti de la Victor Babes = 90 pacienti.

Intrebare : unde sunt cei 90 de pacienti? Unde s-au evaporat? Unde sunt tratati? S-a anuntat fara echivoc ca nu mai sunt locuri la Matei Bals si Marius Nasta. Si daca se eliberau cateva, prin externari, nu incapeau 90 de pacienti. Iata o problema de matematica de clasa a 2-a! La fel ca si simpla problema de logica de ieri: cati pacienti s-au internat la Matei Bals, in timpul vizitei oficiale? Raspuns: Cate ambulante scoase din garaj incapeau in curtea interioara si puteau intra in cadrul unei fotografii. Stiu ca ne credeti pe toti prosti! Dar nu uitati ca suntem multi!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook în cursul acestei săptămâni.