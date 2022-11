Gabriela Cristea a ajuns acum câteva zile pe mâna medicilor! Aceasta a fost internată la spital. Prezentatoarea show-ului matrimonial de la Antena Stars a venit cu primele declarații despre starea sa de sănătate la momentul actual.

Gabriela Cristea a venit cu primele comentarii despre starea sa de sănătate

În urmă cu câteva zile, după ziua de naștere a prezentatoarei, Gabriela Cristea a ajuns de urgență la spital. Tavi Clonda, soțul prezentatoarei, a dus-o pe soția sa la o unitate medicală privată din București pentru a se asigura că aceasta se află pe mâini bune și sigure. În același timp, admiratorii s-au îngrijorat cu privire la starea de sănătate a Gabrielei și au vrut să afle ce s-a întâmplat cu vedeta. Recent, Gabriela Cristea a venit cu primele comentarii despre starea sa de sănătate. Mai mult decât atât, nu este prima dată când vedeta ajunge la spital din acest motiv.

Prezentatoarea TV a fost diagnosticată cu colică renală și urmează un tratament prescris de specialiști. „Da, am fost bolnavă și taaaaare tristă din cauza asta. Este a treia oară când fac colică renală în ultimele 4 luni, deci este îngrijorător”, a comentat Gabriela Cristea pe rețelele sociale.

Gabriela Cristea are nevoie de multă odihnă și o pauză de la activități pentru recuperarea organismului său

Soția lui Tavi Clonda a anunțat că la momentul de față urmează un tratament, însă acesta nu o poate ajuta la nesfârșit, din motiv că organismul va deveni imun la acest antibiotic. Actualmente Gabriela Cristea are nevoie de multă odihnă și o pauză de la activități, pentru ca organismul ei să se restabilească. De asemenea, prezentatoarea TV a anunțat că va efectua și alte investigații medicale în timpul apropiat.

„Acum sunt bine, pe tratament încă, dar nu mai pot continua așa la nesfârșit, pentru în curând am să devin imună și la antibiotic. După seria de tratament în curs am nevoie de o pauză să se curețe organismul și am să merg la investigații suplimentare”, a mai spus Gabriela Cristea.