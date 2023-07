Ce a învățat Gabriela Cristea din relațiile anterioare

Gabriela Cristea și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare. Aceasta a conștientizat ce greșeli a făcut în relațiile anterioare. Vedeta spune că a încercat să își mulțumească partenerul și să se plieze pe nevoile lui, astfel uitând cine e ea.

„Am avut mai multe relații și sunt la a doua căsătorie. Am trecut printr-un divorț. De fiecare dată însă, încercam să îmi mulțumesc partenerul, încercam să fiu personajul acela de care are nevoie partenerul”, a povestit Gabriela Cristea.

Ce a făcut Gabriela Cristea după ce a divorțat

Gabriela Cristea a trecut printr-un divorț traumatizant. Cinci ani a durat mariajul dintre ea și Marcel Toader, mai exact între 2008 și 2013.

În acea perioadă vedeta câștiga bani mulți din proiectele profesionale, 20.000 de euro pe lună. După divorț, aceasta a constatat că avea conturile goale și că soțul îi cheltuise toți banii.

Gabriela Cristea a avut puterea să treacă peste acest episod dur din viața sa, iar o perioadă și-a dat timp să se înțeleagă și să se accepte așa cum este.

„După ce am divorțat, am înțeles că trebuie să fiu eu și să mă descopăr pe mine, și să văd cum sunt, așa naturală, cu defecte și cu calități. Și să fiu în fața partenerului, nu așa cum și-ar fi dorit el.

Adică, poate femeia extrem de serioasă, o doamnă. Sau poate femeia jucăușă și simpatică, întotdeauna gata de acțiune. Sau, nici nu mai știu câte roluri am jucat”, le-a spus Gabriela Cristea urmăritorilor săi.

A pierdut 480.000 de euro

„Nici nu știam câți bani aveam. Am descoperit după ce i-am pierdut pe toți. Suma pe hârtie, dovedită, a fost de 480.000 de euro. Dar suma reală a fost aproape dublă. 50 de lei am avut în cont după divorț. De la 50 de lei cu care m-am trezit undeva în februarie, am reușit într-o lună să mă redresez și să pot să mă întrețin, să pot să merg unde vreau.

Foarte repede m-am repliat și am găsit resurse prin care să pot să îmi văd mai departe de viață. Dar eu zic că așa este caracterul meu și e un avantaj, un dar de la Dumnezeu”, a spus Gabriela Cristea la Metropola TV.