În condițiile în care timpul ei și al lui Tavi Clonda este ocupat de cei doi copii mici, prezentatoarea a povestit care este noul ei regimul ei de viață.

Ce a povestit Gabriela Cristea

„M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi, împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice, inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține. Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme.

Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede, doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor, așa că am optat pentru varianta de 1200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super! Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport, pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer!”, a povestit Gabriela pentru click.ro

Meniul vedetei pentru o zi

„De dimineață trebuia să mănânc sana cu 2 biscuți de ovăz, la gustare aveam ananas. La 13.30 am avut o salată de ton. La 4 aveam niște migdale și la ora 18.30 aveam mămăligă cu brânză.

Sâmbăta și duminica mănânc mai sofisticat, am mâncat creveți. Am slăbit 6 kilograme și aș mai vrea încă pe atât. Dacă mai slăbesc încă 6 kilograme sunt foarte bine”, a adăugat Gabriela Cristea.