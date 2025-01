Furtul Tezaurului Dacic. Suspecţii vor fi audiaţi, vineri, la tribunalul de instrucţie

Cei reținuți pentru furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Assen, Olanda, vor fi audiați vineri de un tribunal olandez de instrucţie. După aceea, procurorii ar putea să ofere mai multe detalii despre caz. În continuare, se caută un al patrulea bărbat care a fost filmat într-un magazin de bricolaj din Assen.

Bernhard Zeeman și Douglas Chesley Wendersteyt sunt doi dintre suspecți. Autoritățile olandeze investighează unde au mers cei doi bărbați după furt. S-au făcut percheziții la casele lor, dar nu a fost găsit niciun indiciu legat de obiectele furate. Suspecții refuză să colaboreze, astfel că Poliția Olandeză și procuratura cer ajutorul publicului pentru orice informații care ar putea să-i ajute în rezolvarea cazului.

Poliția Olandeză nu comentează încă despre acuzațiile aduse celor doi. Nu s-au oferit nici informații despre o femeie care se află în arest preventiv pentru posibila sa legătură cu furtul comorii dacice.

Bernhard Zeeman are un trecut întunecat

Bernhard Zeeman pare să aibă un trecut criminal destul de grav. În anul 2014, el a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare pentru un jaf violent într-o locuință din orașul său natal, Heerhugowaard.

După ce a fost eliberat condiționat în anul 2018, lucrurile au mers din nou prost pentru el. A primit un an de închisoare pentru amenințările făcute femei însărcinate și pentru că deținea arme, plus că a mai avut de executat un an din pedeapsa pentru jaful din Heerhugowaard.

Chiar și după aceste condamnări, el a avut încă probleme cu legea, fiind implicat în distrugere de bunuri și condus sub influența alcoolului, printre altele. Cum a ajuns implicat în jaful de la Muzeul Drents din Assen nu este încă clar.

România i-a cerut Olandei să continue eforturile pentru rezolvarea acestui caz

Ministrul Justiției din România, Radu Marinescu, a discutat joi, la Varșovia, Polonia, cu omologul său din Olanda, David van Weel, despre furtul comorii dacice. Radu Marinescu i-a cerut lui David van Weel să continue eforturile pentru rezolvarea acestui caz și i-a oferit tot sprijinul necesar în cadrul anchetei.

Radu Marinescu știe că autoritățile olandeze fac tot posibilul pentru a investiga rapid acest caz, pentru a-i prinde pe vinovați și pentru a recupera piesele de patrimoniu furate. Primele rezultate sunt deja vizibile, având în vedere că pe 29 ianuarie au fost reținute trei persoane suspecte.

David van Weel înțelege poziția României. Acesta a dat asigurări că autoritățile olandeze fac tot ce le stă în putință pentru a rezolva cazul și a recupera bunurile furate. Vor colabora strâns cu autoritățile române pe durata anchetei.