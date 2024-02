Fraudă bancară la ING! Hoții apelează oamenii pretinzând că cineva a încercat să facă un credit de 40.000 lei folosind buletinul lor. Cu tehnologia în evoluție constantă, infractorii descoperă lunar noi modalități de a goli conturile oamenilor cinstiți.

„Phishing-ul telefonic” este ultima tactică prin care hoții încearcă să jefuiască clienții ING. Schema devine tot mai frecventă în România. Autoritățile locale avertizează populația să fie vigilentă. Hoții au o strategie bine pusă la punct.

Recent, mai mulți clienți ING au fost contactați de persoane care s-au pretins a fi angajați ai băncii, încercând să obțină informații personale sub pretextul unor situații urgente.

Prin această metodă, hoții încearcă să provoace panică victimelor pentru a le manipula mai ușor și a obține informațiile personale fără prea mult efort. Sub presiune, mulți oameni au furnizat infractorilor detalii sensibile, cum ar fi numărul de cont, datele de identificare sau informații despre soldurile bancare.

Datele lor au fost apoi folosite de infractori pentru a le accesa ilegal conturile bancare.

Recent, celebra influenceriță Aluziva a avut parte de un șoc atunci când a primit un telefon de la „ING”. I s-a comunicat că cineva s-a prezentat cu buletinul ei într-o sucursală și a făcut o solicitare de credit în valoare de 40.000 de lei, care a fost aprobată. A fost surprinsă. A stat 20 de minute la telefon cu persoana respectivă, realizând în cele din urmă că ceva nu era în regulă.

Interlocutorul i-a cerut informații personale, însă ea a refuzat să le ofere. După o discuție prelungită, Aluziva a insistat să fie sunată înapoi peste 20 de minute. Ea a închis apelul și a contactat call-center-ul ING. Acolo i s-a confirmat că este o tentativă de fraudă și că mulți oameni sunt contactați cu același scenariu.

În primele minute ale discuției, nu a realizat că era vorba despre o tentativă de fraudă. În cazul în care nu ar fi sesizat că este o capcană, i s-ar fi trimis un SMS cu un link prin care să se autentifice în bancă. Astfel, i-ar fi fost furate credențialele bancare.

„În dimineața aceasta am avut parte de un șoc. Am primit un telefon de la ”ING”. Mi s-a spus că cineva s-a prezentat cu buletinul meu într-o sucursală și a făcut o solicitare de credit în valoare de 40.000 de lei care a fost aprobată. Eu mi-am luat șoc, vă dați seama. Am stat 20 de minute la telefon cu această persoană ca spre finalul conversației să-mi dau seama că este ceva în neregulă.

Îmi cerea informații personale. Am refuzat să dau detalii personale. Am spus că mi se pare ciudat să-mi ceară să zic câți bani am în cont și tot felul de întrebări… Am zis că nu le pot spune. Le-am zis: „Dacă sunteți de la bancă, știți câți bani am în cont”.

După o discuție lungă, am insistat să mă sune peste 20 de minute. Așa că am închis telefonul și am sunat în call-center ING. Cei de acolo mi-au zis că este o tentativă de fraudă și că sunt foarte multe persoane care sunt sunate cum că cineva s-a prezentat cu buletinul la bancă și a făcut un credit sau lalala. Aveți mare grijă!

Este șocant că, în primele minute de discuție, nu m-am prins că este o tentativă de fraudă. Știți ce s-ar fi întâmplat dacă nu mă prindeam? Mi-ar fi trimis un sms cu un link pe care să dau click, să mă loghez chipurile în bancă și așa să-mi fure credențialele bancare și, probabil, ulterior să-mi dispară banii din cont sau știu eu ce altă nenorocire.

După faza aceasta, mi-am anunțat părinții, le-am zis ce mi s-a întâmplat. Am anunțat mai multă lume. Atât de profi erau oamenii la telefon încât nu m-am prins că este o tentativă de fraudă! Dacă m-au păcălit pe mine, șansele ca o persoană mai în vârstă sau persoane mai credule să fie păcălite sunt mari. Dați mai departe!”, a povestit ea pe TikTok.