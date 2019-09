Premierul canadian Justin Trudeau şi-a cerut scuze miercuri pentru apariţia sa cu machiaj de culoare închisă pe faţă la o petrecere tematică, în urmă cu aproape 20 de ani, relatează Reuters. Fotografia cu Trudeau cu faţa maronie a apărut în media cu mai puţin de cinci săptămâni înainte de alegerile legislative.

Imaginea lui Trudeau cu machiaj întunecat pe faţă este o provocare majoră pentru un lider care evocă frecvent în discursul său necesitatea de a combate discriminarea rasială şi care are trei miniştri de origine indiană în cabinet, notează Reuters.

„Ar fi trebuit să mă gândesc mai bine, dar nu am făcut acest lucru, am apărut cum am apărut şi acum regret profund”, a declarat presei Trudeau, acum în vârstă de 47 de ani, în timpul unei deplasări electorale cu avionul în Halifax.

Revista Time, care a publicat fotografia cu pricina, a precizat că aceasta i-a fost pusă la dispoziţie la începutul lui septembrie de un anume Michael Adamson, om de afaceri din Vancouver care a frecventat Academia West Point Grey, în aceeaşi perioadă cu Trudeau, care ţinea cursuri acolo. Fotografia a apărut în albumul anual al academiei, o instituţie privată.

„În 2001, predam la Vancouver şi am luat parte la o gală de sfârşit de an cu tema 1001 nopţi. M-am costumat în Alladin şi m-am machiat. Nu ar fi trebuit să fac acest lucru”, a explicat Trudeau, comentariile sale fiind difuzate în direct la televiziunea canadiană.

Fotografia incriminată îl arată pe actualul premier îmbrăcat cu o robă albă, purtând pe cap un turban şi cu faţa acoperită cu fond de ten de culoare închisă.

Întrebat de reporteri, Trudeau a recunoscut şi că s-a machiat şi în timpul liceului pentru a interpreta un cântec tradiţional jamaican despre oamenii care încarcă banane în bărci.

Liderul conservator Andrew Scheer, adversarul lui Trudeau în competiţia strânsă în vederea scrutinului din 21 octombrie, s-a declarat „extrem de şocat şi dezamăgit” de fotografie.

„Să-ţi vopseşti faţa în maro este un gest făţiş de batjocură şi rasism. Canadienii au văzut în fotografie un om complet lipsit de judecată şi integritate şi nepotrivit pentru a guverna această ţară”, a conchis Scheer.

