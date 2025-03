În urma unor interviuri acordate site-ului online Investigatoria, foști colegi de facultate ai lui Călin Georgescu, fostul oficial cunoscut pentru implicarea în diverse domenii economice și politice, au împărtășit opinii controversate legate de comportamentul și trecutul său.

Aceste păreri, în mare parte negative, sunt pline de acuzații și se concentrează pe perioada în care Călin Georgescu a fost student.

Conform surselor citate, toți au solicitat protecția identității lor, având teama de posibile repercusiuni din partea acestuia.

În perioada studenției, Călin Georgescu era considerat un personaj despre care se spunea că ar fi avut legături cu regimul comunist, iar zvonurile despre implicarea sa cu Securitatea au fost tot mai răspândite.

Conform unei foste colege de facultate, Georgescu era privit ca un individ care s-ar fi dovedit a fi un informator eficient, capabil să monitorizeze discuțiile studenților.

„Eu am o părere extraordinar de proastă despre el. Este posibil ca nu toată lumea să aibă părerea asta, dar noi fugeam de el în facultate. Pentru că indiferent ce se vorbea… Știi cum vorbesc tinerii… Se afla tot ce vorbim. Pentru mine, și n-o să-mi scoată nimeni din cap lucrul ăsta, el era un informator care era foarte sârguincios, care își făcea bine treaba și, drept urmare, n-a fost niciun student prea bun în facultate. A luat repartiție prin Făgăraș, unde luau de obicei, cei care aveau medii mai mici”, își amintește despre Călin Georgescu o colegă de facultate care a absolvit un an mai târziu.