Forța Siberiei 2, noua conductă care va duce gazul rusesc în China

Rusia are deja o conductă care o leagă de China, numită „Forța Siberiei”, care permite trecerea a 38 de miliarde de metri cubi de metan pe an. Ca să facem o comparație, „Nord Stream” despre care se vorbește atât de mult în zilele noastre, care leagă Rusia de Europa, și care se află „în întreținere”, așadar oprit, de vinerea trecută, 2 septembrie, are o capacitate de 50 de miliarde de metri cubi pe an.

Acordul pentru „Forța Siberiei”, cu o lungime de 3.000 de kilometri, a fost semnat între Putin și președintele Republicii Populare Chineze Xi Jinping, în 2014 și în 2019 era deja operațional, pentru un cost total de 55 de miliarde de euro, transportând în fiecare an aproximativ 10 miliarde de metri cubi de gaz, conform rainews.it

Compania energetică rusă Rosneft a ajuns la acorduri cu Mongolia pentru construirea celui de-al doilea gazoduct

Compania energetică rusă Rosneft, controlată de guvern, a anunțat că a ajuns la acorduri cu Mongolia pentru construirea celui de-al doilea gazoduct. Gazprom a aprobat un studiu de fezabilitate pentru „Forța Siberiei 2”, care va lega Rusia de China prin Mongolia. Proiectul conductei, numit Soyuz Vostok, ar putea avea o capacitate de export de 50 de miliarde de metri cubi pe an, sau de 1,3 ori mai mare decât „Forța Siberiei”.

Lucrările vor începe în 2024 și ar trebui să se termine în 2030. Gazprom a mai anunțat că, de acum înainte, China își va plăti contractele de furnizare de gaze în ruble și yuani, în loc de dolari. Gazul va proveni din zăcămintele Yamal, care alimentează în prezent gazoductele care transportă gazul către Occident și către Europa.

În orice caz, livrările de gaze către China din partea rusă sunt în continuă creștere, nu doar din cauza represaliilor provocate de invazia ucraineană. În primele luni ale anului 2022, Gazprom a canalizat o cantitate istorică de metan în „Forța Siberiei”: în fața reducerii puternice a livrărilor către țările europene, între ianuarie și iunie 2022, cantitatea de combustibil trimis către China a crescut cu 63,4%.