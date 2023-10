Ministerul Muncii din România a făcut pași importanți pentru revizuirea sistemului de pensii și noua lege a pensiilor. Draftul proiectului de lege privind pensiile a fost deja trimis oficialilor de la Bruxelles.

Proiectul privind reforma pensiilor face parte din angajamentul asumat de România în cadrul PNRR, iar noua lege este programată să intre în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Formula de calcul a pensiilor se schimbă radical. Dumitru Leonte, membru al Uniunii Pensionarilor, a dezvăluit detalii importante despre discuțiile cu Ministerul Muncii cu privire la această reformă.

„Am discutat azi formula de calcul cu doamna ministru și cu specialiștii din cadrul Ministerului Muncii și Casei Naționale de Pensii. Am spus că din formula de calcul trebuie să dispară fracția, să dispară numitorul pentru a nu crea discuții în spațiul public vis-a-vis de acele categorii sociale care au avut punctajele medii calculate pe diferite stagii de cotizare. Acel VTR trebuie obligatoriu calculat în funcție de salariul mediu brut pe economie.

Deocamdată, se merge pe formula veche. La Bruxelles se merge pentru o discuție de principiu. Bruxelles-ul nu-ți spune nimic, nici ce formulă să ai, ci spune foarte clar – Fă reformă! Și după aia discutăm. Noi nu am făcut nimic până acum. Eu zic că pe problema pensiilor nici nu are ce să se discute acolo, pentru că tu mergi acolo și zici – Dom’le, am niște principii!” a spus Dumitru Leonte la România TV.