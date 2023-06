Inteligenţa artificială va revoluţiona educaţia

În prezent, ChatGPT provoacă nesiguranță în diverse sectoare de activitate, inclusiv în domeniul educației, cadrele didactice fiind îngrijorate că elevii vor abuza de acest instrument pentru a-și face temele, proiectele școlare, lucrările de licență, masterat și doctorat. Sam Altman, însă, se declară încrezător în ceea ce priveşte forma pe care o va lua inteligența artificială, prezicând, de altfel, că firma sa dispune de un nou instrument pentru educație, „un fel de calculator pentru cuvinte”.

„Instrumentele pe care le avem sunt încă extrem de primitive prin comparaţie cu cele pe care le vom avea peste câţiva ani, iar OpenAI se va simţi super responsabilă dacă ceva nu merge bine. Temele pentru acasă probabil că nu vor mai fi niciodată la fel.

Dispunem de un nou instrument pentru educaţie. Este un fel de calculator pentru cuvinte. Modul în care predăm şi evaluăm elevii va trebui să se schimbe”, a declarat, luni, Sam Altman în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la Universitatea Keio din Tokyo (Japonia), relatează agenția de presă AFP.

Inteligența artificială va duce la dispariția unor locuri de muncă și la crearea unor joburi noi

În cadrul acelei conferințe de presă, Sam Altman a încercat să risipească îngrijorările legate de potenţiala dispariţie a unor locuri de muncă din cauza inteligenței artificiale.

„Deşi unele locuri de muncă vor dispărea, vor apărea noi categorii. Nu cred că va avea impactul pe care oamenii îl aşteaptă asupra ocupării forţei de muncă. Aproape toate previziunile sunt greşite”, a zis el.

Potrivit sursei citate anterior, Sam Altman se află, acum, într-un turneu mondial în cadrul căruia se întâlneşte cu şefi de companii şi politicieni pentru a discuta atât despre oportunităţile create de inteligența artificială generativă, cât şi despre viitoarea sa reglementare.

Inteligența artificială ar putea afecta întreaga planetă

Declarațiile sale au fost făcute la scurt timp după ce fostul director al Google, Mo Gawdet, a avertizat că există „probabilitatea ca în următorii doi ani să se întâmple ceva extrem de perturbator, care va afecta întreaga planetă, este, cu siguranță, mai mare în ceea ce privește IA, decât amenințarea schimbărilor climatice.”

„Este dincolo de o urgență. Este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem astăzi. Mai important decât abordarea schimbărilor climatice.

Probabilitatea ca în următorii doi ani să se întâmple ceva incredibil de perturbator, care poate afecta întreaga planetă, este cu siguranță mai mare în cazul IA, decât în cel al schimbărilor climatice”, a declarat Mo Gawdat în cadrul podcastului „The Diary Of A CEO” de pe canalul de Youtube „The Diary Of A CEO”.