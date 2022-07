Președintele rus ar fi posesorul unui mega iaht, în valoare de 100 de milioane de dolari, și ar avea în garaj nu mai puțin de 700 de mașini.

Extravaganțele ”țarului Putin” ar fi mers și mai departe: președintele Rusiei ar deține o colecție impresionantă de aeronave în valoare de un miliard de dolari, incluzând 58 de avioane și zeci de elicoptere, scrie TheRichest.

Boris Nemțov, unul dintre criticii acerbi ai lui Putin, asasinat în 2015, a compilat informații despre averea liderului rus, pe care l-a acuzat că are 58 de avioane, 700 de mașini și chiar un avion cu reacție. Opozanții l-au acuzat că ar fi, în secret, cel mai bogat om al planetei, cu o fabuloasă avere de peste 200 de miliarde de dolari. Liderul rus nu a recunoscut niciodată tot ce s-a scris despre averea sa, susținând că trăiește din salariul de funcționar.

Site-ul The Richest a realizat un top al avioanelor și elicopterelor pe care le are președintele Rusiei.

Un Airbus ACJ319 (75 milioane dolari)

Cel mai scump avion privat pe care l-ar deține Vladimir Putin este un Airbus ACJ319, care s-a alăturat recent colecției sale. Are o capacitate de 19 pasageri și a fost reproiectat în 2018. Folosit de Putin pentru zboruri pe distanțe scurte, Airbus-ul are un dormitor matrimonial cu pat king-size, baie VIP și duș.

Pe lângă serviciile de streaming și instrumentele pentru videoconferință, aeronava poate zbura non-stop timp de 12 ore.

Un avion Iakovlev Iak-40 (2,5 milioane dolari)

Datând din epoca sovietică, Iakovlev Yak-40 este un trijet care poate transporta aproximativ 120 de pasageri simultan. Construcția acestor avioane a început in anii 60, dar până-n prezent au fost construite doar 1.011 astfel de aparate, inclusiv cel deținut de Putin.

Potrivit Business Insider, avioanele sunt dotate cu trei motoare. Yak-40 este primul model de producție și au fost proiectate peste douăzeci de variante.

Opt avioane Tupolev Tu-154 (45 milioane fiecare)

Tupolev Tu-154 este un avion de linie sovietic, pentru distanțe medii, proiectat la mijlocul anilor 60. La începutul anilor 90 a fost exportat în diferite țări.

Considerat unul dintre cele mai rapide avioane civile, Tupolev Tu-154 are o capacitate de 116 de pasageri.

Cu toate acestea, doar 64 de astfel de avioane au fost construite până în prezent, Putin deținând 8 dintre ele. Producția a fost oprită în 2010.

6 avioane Tupolev Tu-204-300 (47 milioane dolari fiecare)

Tupolev Tu-204 este un avion cu reacție cu rază medie de acțiune îngustă cu două motoare. Acest tip de Tupolev este similar cu Boeing 757 și Airbus A321, având o capacitate de 200 de locuri.

Putin ar avea în colecția sa șase astfel de aparate.

15 elicoptere Mi-8 (17 milioane dolari fiecare)

Președintele rus ar deține 15 dintre astfel de elicoptere care au două motoare și sunt disponibile pentru serviciile militare și civile.

Peste 50 de soldați pot fi transportați cu elicopterul Mi-8.

5 avioane Iliușin IL-62 (50 de milioane de dolari fiecare)

Aeronava Iliușin IL-6 rămâne una dintre cele mai bune creații ale tehnologiei aviatice ruse. Avionul a zburat pentru prima dată în 1963. Aeronava are o capacitate de 198 de pasageri, dar vine la pachet cu o configurație de lux pentru 86 de pasageri. În plus, interiorul este personalizat în funcție de preferința proprietarului, iar Putin vrea că avioanele sale să fie personalizate cu mobilier din piele, în nuanțe neutre.

Dassault Falcon 7X (54 de milioane de dolari)

Unul dintre cele mai bune avioane de business create de Dassault, Falcon 7X este o piesă de inginerie avansată. Avionul are o capacitate de 12-16 locuri pentru pasageri.

Interiorul are trei zone de lounge și 28 de ferestre mari. În plus, are multe opțiuni de divertisment și dormitoare private.