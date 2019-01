Florin Iordache i-a ținut locul lui Dragnea! Ce mesaj șocant a avut pentru liderii europeni

„Încep prin a vă asigura prin faptul că majoritatea parlamentară va sprijini Guvernul în toate acţiunile sale la Preşedinţia Consiliului UE. Vreau să vă asigur de deschiderea noastră totală, proeuropeană şi de dorinţa noastră sinceră ca România să îşi consolideze statutul în cadrul acestei Uniuni. A fost decizia suverană a poporului român de a parcurge drumul european şi de a ajunge aici în cea mai onorantă postură, cea de a conduce Preşedinţia Consiliului UE. Vrem să fim europeni şi ne dorim să fim trataţi pe deplin ca cetăţeni europeni. Nu îmi pot imagina că să ne plasăm în afara UE. Cred că ţara mea merită să fie respectată ca un partener al unui proiect atât de ambiţios care se numeşte UE. Chiar dacă rolul ţării mele este de prelua prioritatea agendei europene faţă de cea naţională, suntem constienţă co România are datoria de a fi un mediator. Vă pot garanta că la Bucureşti există voinţa politică foarte clară ca România să îşi îndeplinească mandatul la Preşedinţia Consiliului UE. Am tratat cu toată seriozitatea recomandările de a avea un consens politic pe perioada Preşedinţiei. Doamna premier a avut un discurs în Parlamentul României către toate partidele politice de a avea un consens”, a spus Florin Iordache, la Ateneul Român.

„Deci accentele electorale care au fost exprimate mai contondent se vor resimţi şi în următoarele 6 luni. Vă asigur că majoritatea parlamentară are înţelepciunea de a sprijini Guvernul în misiunea pe care o va avea Guvernul la Preşedinţia Consiliului UE. Vă pot asigura că vom manifesta echilibru, cumpătare, astfel încât dispuntele politice interne să nu afecteze mandatul la Preşedinţia Consiliului UE”, a mai spus Florin Iordache.