Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai respectați și apreciați bucătari din România. Începuturile sale în lumea bucătăriei au fost modeste, dar pline de dorință de a învăța și de a se perfecționa. La doar 15 ani, fostul jurat de la Chefi la cuțite și-a început cariera în bucătărie și a trecut prin multiple experiențe care l-au transformat într-un bucătar desăvârșit.

Inspirat de o emisiune TV și determinat să își câștige propriile resurse financiare, el a ales să urmeze calea bucătăriei.

Fostul jurat de la emisiunea de pe Antena 1 s-a apucat inițial de polo de performanță. A fost chiar și campion național de 2-3 ori. Totuși, la vârsta de 14 ani, atunci când avea nevoie de bani pentru a merge la mare, a luat o decizie care i-a schimbat viața.

„Şi după nu ştiu câte dezbateri cu ai mei am ajuns la concluzia că ar fi bine să fac ceva de viitor. Nu ştiam în ce zonă s-o apuc, ca sportiv ai o viaţă până la maxim 35 de ani. Hai 40, că eu eram portar. Am văzut la televizor o emisiune cu un bucătar care gătea, era în alb, curat îmbrăcat, cu unghiile făcute OK şi foarte îngrijit şi mă gândeam să încerc şi eu, e ceva de viitor. Şi m-am dus la taică-miu şi i-am zis «Vreau să mă fac bucătar»”, povestește acesta.