În seara zilei de ieri, 3 noiembrie 2023, a fost găsit decedat Florin Dogaru, un cunoscut luptător de K1.

Tânărul a fost găsit decedat la Fântânele (județul Constanța), scrie Ziua de Constanța. Nu se cunosc cauzele decesului.

Acesta era luptător la AS Viitorul Fântânele. În 2017, a devenit campion național la KickBoxing, la categoria 63 kg.

Antrenorul său, Radu Medeleanu, anunța atunci trecerea acestuia la semiprofesioniști.

„Florin Dogaru, dupa ce a luptat cu toate fortele si a devenit Campion National la KickBoxing categoria – 63kg, a hotarat sa faca pasul spre semiprofesionisti.

Am incredere in el si consider ca poate oferi un spectacol la gale mai mari, televizate, decat cele de pana acum”, declara Radu Medeleanu pentru Graiul Dobrogei.