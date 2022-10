Povestea lui Florin Cojocaru este una fascinantă. El a deținut mai multe businessuri în comerț, servicii sau imobiliare, însă din 2016, tranzacționarea criptomonedelor a devenit principala sa activitate după ce un prieten al său din China l-a inițiat în această lume.

Nu totul a fost roz pentru Florin, care în 2018, după primul an de investiții în monedele virtuale a ajuns chiar să piardă 90% din tot ceea ce deținea după ce s-a crezut invincibil la trading. Această experiență l-a învățat pe investitorul bucureștean o regulă de aur denumită, 90-90-90, care în traducere liberă înseamnă că „90% dintre traderi pierd 90% din sumă în primele 90% din tranzacții.”

Proiect unic în lumea blockchainului

Sense4FIT este un proiect 100% românesc al cărui CEO este Antonio Enache și care s-a dezvoltat cu ajutorul lui Cristian Gherghina, care coordonează echipa de IT și este unul dintre cei mai talentați IT-iști români. El locuiește de patru ani în Seattle și lucrează pentru Microsoft.

Proiectul este sprijinit de către Andy Szekely, team performance coach, Valentin Maior, head of growth, Florin Mîndru, head of business and strategy, Ionuț Moncea, head of operations și nu în ultimul rând Dani Oțil, prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani, care ocupă poziția de head of marketing.

„Cred în proiectul Sense4FIT datorită misiunii pe care o are și este un proiect unic în lumea blockchainului din punct de vedere al produsului, nu mai există unele asemănătoare. Proiectul combină o industrie welness, care valorează câteva trilioane de dolari cu industria blockchain, care este viitorul economiei.” a declarat Florin Cojocaru pentru Capital.

Sense4FIT este un ecosistem de fitness, nutriție și wellness care folosește realitatea augumentată, metaversul, blockchainul și inteligența artificială și care oferă o multitudine de opțiuni de antrenament, antrenori profesioniști și cel mai bun conținut video. În centrul ecosistemului se află o aplicație care oferă serviciul de antrenor la cerere și conține o diversitate de provocări pentru a impulsiona utilizatorul, adăugând chiar și un element social la fitness, prin varianta exercițiilor în echipă sau unul împotriva celuilalt pentru a exclude plictiseala și a descuraja renunțarea.

Aplicația este conectată la blockchain și este de tipul Fit2Earn Web3, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot beneficia de recompense, ceea ce reprezintă principalul diferențiator de pe piață. Mai precis, va exista un sistem de remunerare în tokeni, care ulterior pot fi transformați în bani, iar pentru a avea acces la acest sistem, autentificarea se va face în baza unui NFT care trebuie achiziționat.

„Piața Wellness valorează peste 2 trilioane de dolari. Aducem pentru prima dată un proiect de fitness ce oferă content real și valoare în Web3, blockchain și Metaverse. Acesta este Sense4FIT și ne propunem să facem o diferență în această industrie”, ne-a declarat CEO-ul, Antonio Enache.

Aplicația va fi disponibilă din această lună

Până în momentul de față startup-ul a atras investiții în valoare de 3.000.000 de euro și mai vizează cel puțin încă 1.000.000 de euro până la finalul anului, printre investitori numărându-se atât fonduri de investiții din SUA și alte zone ale lumii, precum și finanțatori locali.

Echipa Sense4FIT construiește pe blockchainul Elrond Network care este unul dintre cele mai perfomante blockchainuri din lume atât pe zona de securitate cât și în ceea ce privește viteza, scalabilitatea, costurile și experiența blockchain.

Acest aspect aduce un plus de siguranță proiectului, după cum ne spune și Florin Cojocaru: „În același timp, un alt motiv important pentru care cred în proiectul Sense4FIT este că este pe blockchainul Elrond Network”. Florin Cojocaru este unul dintre principalii investitori din ecosistemul Elrond, un proiect românesc fondat de către frații Beniamin și Lucian Mincu, împreună cu antreprenorul Lucian Todea.

Începând din această lună aplicația mobilă va fi disponibilă atât în Apple Store cât și în Magazin Play, iar primii 100.000 de utilizatori care se înregistrează în aplicație vor avea acces gratuit în aplicație, acolo unde vor găsi conținut special, peste 300 de antrenamente diferite și peste 400 de antrenamente filmate, precum pilates, functional training, body pump, yoga sau circuite clasice.