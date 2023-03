Fostul premier liberal Florin Cîţu susține, joi, 16 martie, că plafonarea preţurilor pentru poliţele de asigurare este cea mai proastă soluţie dintre toate soluţiile posibile. Mai bine închidem tot şi ne cumpărăm asigurări din Bulgaria, declară senatorul PNL, atrăgând atenţia că România va avea încă un dosar de infringement de la Comisia Europeană şi vom ajunge la 111 dosare. Florin Cîțu va vota împotriva unei astfel de măsuri care este împotriva românilor dacă o să fie propusă în forurile de conducere ale PNL.

Competiția pe piaţa poliţelor de asigurare reduce preţul

„Plafonarea preţurilor pentru poliţele de asigurare este CEA MAI PROASTĂ soluţie dintre toate soluţiile posibile! Mai bine închidem tot şi ne cumpărăm asigurări din Bulgaria. Mai mult, România va avea încă un dosar de infringement de la CE şi vom ajunge la 111 dosare”, susține senatorul PNL.

„Voi vota împotriva unei astfel de măsuri care este împotriva românilor dacă o să fie propusă în forurile de conducere ale PNL. DOAR COMPETIŢIA pe piaţa poliţelor de asigurare reduce preţul! Restul este propagandă socialistă”, spune Florin Cîţu.

Fostul premier arată că „suntem astăzi în această situaţie cu preţuri care cresc tocmai pentru că reglementatorul pieţei nu a asigurat un mediu competitiv. În plus, falimentul City Insurance a redus şi mai mult oferta şi a dus inevitabil la creşterea preţului pentru poliţele de asigurare”.

Guvernul poate interveni să plafoneze preţul la asigurări

„Plafonarea preţurilor va face situaţia şi mai grea pentru români şi va garanta că preţurile pe această piaţă vor continua să crească. În acelaşi timp, semnalul pentru orice investitor interesat să vină în România este NEGATIV. Le spunem direct: staţi departe de România. Nimeni nu vrea să vină pe o piaţă unde profitul este plafonat de stat. În plus, mai multe companii s-ar putea să plece de pe piaţa din România scăzând şi mai mult oferta. Iar când geniile care propun plafonarea preţurilor decid să o elimine, preţurile vor exploda din nou. It is that simple! Acum avem nevoie de soluţii care să atragă investitori pe piaţă. Nu să-i alunge aşa cum a făcut statul cu CEZ, EXXON şi ENEL”, mai scrie în postare fostul prim-ministru.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că a avut discuţii în acest sens cu preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), instituţie subordonată Parlamentului, care i-a transmis că ASF va prezenta o evaluarea finală şi propunerile privind situaţia poliţelor de asigurare RCA în Parlament.

Şeful Executivului a adăugat că, în cazul în care va fi necesar, Guvernul poate interveni să plafoneze preţul la asigurări, însă acest lucru trebuie făcut pe o perioadă clar stabilită, nu mai mult de câteva luni.