„Nu vom ajunge la FMI. Am reuşit să finanţăm acest deficit, ceea ce vă spun că este o premieră şi pentru România în ultimii 30 de ani, dar şi pentru multe economii din lumea asta, fără să cerem ajutor. Vă garantez că nu vom cere în 2020 ajutor de la FMI”, a afirmat Florin Cîţu, la B1 TV.

Totodată, ministrul a mai răspuns acuzaţiilor cu privire la împrumuturile mari pe care ministerul pe care îl conduce le face şi a subliniat că acolo unde s-a putut s-au făcut economii la bugetul de stat.

„În fiecare lună am explicat unde se duc aceşti bani. România bineînţeles că a început acest an cu un deficit care vine din trecut, un deficit în care au crescut şi salarii şi pensii şi alocaţii la începutul anului, au fost cheltuieli care nu produc imediat. În acelaşi timp, bineînţeles, am avut cheltuielile cu investiţiile. În primele 6 luni am avut cheltuieli cu investiţiile de 16 milioane de lei. Deci, pe de o parte, deficitul cu care am început anul; pe de altă parte ne-am aflat într-o situaţie de criză în luna martie, situaţie cu starea de urgenţă, dar lucrurile se deterioraseră înainte puţin, ceea ce a însemnat că vom avea venituri mai mici la bugetul estimat de venituri la stat. De aici, iarăşi o creştere a deficitului.

Aceste împrumuturi nu au rol decât de a face diferenţa între ceea ce încasăm şi ceea ce cheltuim. Cheltuielile vă spun că au fost mai mici decât ceea ce ne programasem. Unde am putut, acolo am strâns şi am încercat să economisim, nu am irosit banii publici”, a dat asigurări ministrul.

Este mai bine decât ne așteptam

Ministrul a abordat si situația colectării taxelor la bugetul de stat. Potrivit șefului de la Finanţe, situaţia stă mult mai bine decât se aştepta, mai ales având în vedere criza cu care ne confruntăm la nivel global.

„La colectarea taxelor stăm mult mai bine decât ne aşteptam într-o situaţie ca aceasta prin care trece România, prin care trece economia globală. Am elaborat mai multe scenarii. Este un scenariu bun prin care trecem acum, faţă de ceea ce putea să fie. Economia privată a răspuns foarte bine la măsurile pe care le-am luat, în special la faptul că am dat acele bonificaţii pentru plata la termen a impozitelor pentru companii mici, mijlocii, companiile mari. Companiile mari şi-au plătit datoriile, deci aici mediul privat s-a comportat exemplar.

Bine, acei agenţi economici care şi înainte se comportau exemplar şi îşi făceau treaba. Este adevărat că sunt şi agenţi economici care au fost prinşi puţin nepregătiţi de această criză. Acolo au intervenit acele măsuri ale Guvernului care i-au ajutat în această perioadă, dar şi aceştia au răspuns, au menţinut oamenii în locurile de muncă, au plătit contribuţii, deci nu există surprize în acest moment”, a precizat Cîţu.