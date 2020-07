Întrebat la B1 Tv despre opinia sa privind noile propuneri propuneri de măsuri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență, ministrul de la Finanțe a precizat că el nu le consideră restricții, ci doar niște ”lucruri de bun-simț”, care trebuie respectate până la apariția unui tratament sau a unui vaccin.

”Eu nu le văd ca pe niște restricții care vor avea un impact major în economie, le văd ca pe niște lucruri de bun-simț. Până când o să avem un tratament și un vaccin, va trebui să fim cu toții responsabili față de cei de lângă noi. Se pare că este nevoie să vină Guvernul, și nu doar în România, în toată Europa se revine cu astfel de măsuri”, a spus Florin Cîțu

Legat de redeschiderea teraselor, ministrul a precizat că totul depinde de responsabilitatea românilor, iar respectarea regulile trebuie să fie interesul major al agenților economici.

”Eu am văzut foarte mulți agenți economici care s-au conformat și, în continuare, au afacerile deschise. Suntem într-o altă realitate, în care avem acest virus, care se răspândește foarte rapid, care nu este afectat de sezonul cald, așa cum se estima și trebuie să luăm aceste măsuri. Eu am văzut foarte multe afaceri care au reușit să fie deschise, să aibă clienți. Totul depinde de noi și de responsabilitatea noiastră. Majoritatea celor care au afaceri vor să le țină deschise și este interesul lor să respecte aceste reguli”, a adăugat Cîțu.

Este vorba despre viața oamenilor

Ministrul a mai vorbit și despre nerespectarea regulilor de protecție. Acesta susține că purtarea măștii nu este un lucru dificil, față de problemele de sănătate pe care le-am putea avea în lipsa acesteia.

Totodată, Florin Cîțu a făcut un apel ferm la populație cu privire la respectarea regulilor și a măsurilor impuse de autorități, pentru a-i proteja pe toți cei din jur.

”A purta o mască, comparativ cu ce probleme am putea avea dacă nu purtăm această mască, mi se pare infim. A purta o mască ca să putem salva vieți mi se pare un cost mic. Ar trebui să fim toți responsabili. A fost o campanie susținută de un grup de politicieni, în special din Parlament, socialiști, care a susținut această măsură. Aici se vede un fir care a dus la nereespectare. Din primul moment în care am introdus starea de urgență, am fost atacați pentru starea de urgență. Socialiștii, Ciolacu, Ponta, gașca lor, s-au opus prelungirii stării de urgență.

Întotdeauna au atacat aceste măsuri pentru că au văzut că există o parte din societate care răspunde pozitiv la acest mesaj. Ei nu o fac pentru că îi interesează cineva din România, o fac dintr-un scop pur electoral, să mai câștige niște voturi. Oamenii trebuie să înțeleagă că este greșit. În toată lumea civilizată în spațiul public trebuie să porți mască, restaurantele s-au închis din nou. Nu trebuie să ne jucăm. Este vorba despre viața oamenilor, de sănătatea oamenilor”, a mai spus ministrul.

SURSĂ FOTO INQUAM/Octav Ganea