Florin Cîțu, OUT? PSD anunță moțiunea de cenzură, cu ocazia dezbaterilor și a votului pe legea bugetului de stat.

Social-democrații spun că au poate mii de amendamente la proiectul legislativ depus de Cabinetul Cîțu în Parlament care, dacă nu vor fi acceptate, vor atrage inițierea unei moțiuni de cenzură.

Florin Cîțu, OUT? Marcel Ciolacu a fost categoric

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminică seară, într-o emisiune de televiziune, că proiectul de buget propus de Guvern este ”o tâmpenie”.

Întrebat dacă social-democrații vor depune o moţiune de cenzură în cazul în care nu îi vor fi votate amendamentele, Ciolacu a răspuns afirmativ.

”Categoric că depunem moţiune, dar am şi spus este prima moţiune simplă pe care am depus-o, şi deja am avut patru voturi în plus în afară de grupurile parlamentare PSD şi AUR.

Este pentru prima oară. Eu nu-mi aduc aminte ca doar la două luni de la alegeri deja patru voturi să fie în plus faţă de ce avem ca opoziţie. Avem o sesiune parlamentară unde vom veni, categoric, cu o moţiune de cenzură”, a adăugat Marcel Ciolacu, la Antena 3.

Diferenţa majoră de viziune între PSD şi Guvern

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că parlamentarii social democraţi vor depune ”câteva mii de amendamente” la legea bugetului de stat, susţinând că Guvernul Florin Cîţu pune povara austerităţii pe salariaţii bugetari, pensionari, copii şi studenţi.

Sorin Grindeanu a prezentat, într-o conferinţă de presă, “alternativa PSD” la legea bugetului propusă de Guvernul Florin Cîţu, susţinând că diferenţa între viziunea social democraţilor şi cea a Coaliţiei de la guvernare constă în creşterea gradului de colectare a taxelor, prin combaterea evaziunii, recuperarea arieratelor şi creşterea bazei de impozitare.

“Consiliul fiscal i-a spus lui Cîţu că nu poţi creşte o economie doar cu austeritate şi tăieri. Este nevoie şi de o creştere a veniturilor bugetare pe modelul propus de PSD (…) Nu sunt bani la buget pentru că Guvernul Cîţu nu se atinge de evaziunea de peste 100 de miliarde de lei, nu se atinge de arieratele neîncasate la bugetul de stat de peste 35 miliarde lei.

Astfel, povara austerităţii este pusă pe salariaţii bugetari, pensionari, copii şi studenţi. Aici este diferenţa majoră de viziune între noi şi Guvern”, a declarat duminică Sorin Grindeanu.