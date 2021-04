Premierul Florin Cîţu a afirmat, întrebat dacă funcţionează coaliţia la fel de bine ca în luna decembrie, în contextul respingerii proiectului de buget al Capitalei din cauza USR PLUS, că va avea o discuţie cu viceprim-ministrul Dan Barna pentru a discuta cu cei de la Bucureşti pentru a vedea care sunt nemulţumirile. „Avem nevoie rapid de un buget al Bucureştiului. Sunt investiţii care trebuie făcute”, a adăugat şeful Guvernului.

Florin Cîțu: O să am o discuţie cu domnul Barna să îi chemăm pe cei de la Bucureşti

„Sigur, coaliţia funcţionează foarte bine. Am auzit, în timp ce eram în şedinţa de Guvern, că la Bucureşti încă nu a fost adoptat bugetul. O să am o discuţie cu domnul Barna să îi chemăm pe cei de la Bucureşti să vedem care sunt nemulţumirile. Avem nevoie rapid de un buget al Bucureştiului. Sunt investiţii care trebuie făcute”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului, despre faptul că bugetele pentru Bucureşti şi Iaşi nu au fost aprobate din cauza nemulţumirilor între PNL şi USR PLUS şi dacă mai funcţionează coaliţia la fel de bine ca în luna decembrie, când a fost semnat protocolul de colaborare.

Premierul a mai spus: „Ne vom vedea cât de curând, când ne permite programul”.

Consilierii USR PLUS nu vor să voteze bugetul lui Nicușor Dan

Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri, în şedinţa Consiliului General, înregistrându-se 17 voturi „pentru”, 22 „împotrivă” şi 14 abţineri.

Primarul general Nicuşor Dan a afirmat că este complet nemulţumit de faptul că riscă să întârzie începerea investiţiilor şi plata datoriilor. El a adăugat că bugetul pe care l-a propus a fost dezbătut timp de şase săptămâni cu partenerii din PNL, PMP şi USR PLUS, iar în condiţiile în care USR PLUS a decis să nu mai susţină bugetul, aşteaptă ca Alianţa să vină cu propria variantă de buget.

Sursă foto: Facebook