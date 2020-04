Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat că vineri va începe cel mai important program de susţinere a IMM-urilor din România, din ultimii 30 de ani, IMM Invest, un program simplu, la care vor participa peste 40.000 de IMM-uri.

„Primele solicitări pot să se facă pe 17 aprilie, vineri. Deci, începând de vineri este funcţional tot sistemul”, a afirmat miercuri Florin Cîţu.

Schema de ajutor de stat este aprobată de Comisia Europeană

„Acele 3,1 miliarde de euro despre care a vorbit Comisia Europeană sunt de fapt banii pe care noi îi dăm. Comisia Europeană a aprobat doar schema noastră. Este vorba despre cele 15 miliarde de lei, echivalentul a 3,1 miliarde de euro. În acest moment, băncile au cerut solicitare de plafoane mai mari de 15 miliarde de lei, deci interesul este mult mai mare de ceea ce am prevăzut noi. Suntem flexibili, în momentul în care se ajunge la acest plafon, vedem cum suplimentăm”, a mai spus Florin Cîţu.

Premierul Ludovic Orban a adăugat că vor putea fi disponibilizate 750 milioane de euro, sprijin pentru IMM.

„Mi-a dat o veste bună ministrul Boloş, în negocierile cu Comisia Europeană, vom putea disponibiliza 750 milioane de euro, sprijin pentru IMM. Aici trebuie să pregătim foarte bine instrumentele ca să fie complementar măsurilor pe care deja le-am adoptat pentru capital de lucru şi capitalul de investiţii, să găsim cele mai bine instrumente de susţinere a IMM-urilor”, a spus Ludovic Orban.

Premierul a menţionat și măsura de suspendare a plăţii ratelor

„Vă solicit, domnul ministru, să aveţi un dialog permanent cu băncile, să avem o monitorizare împreună cu Banca Naţională a României, cu care va trebui să fim extrem de apropiaţi în colaborare, astfel încât să ne asigurăm că toate băncile aplică prevederile legii”, a mai spus Ludovic Orban.

În acest sens, Florin Cîţu a precizat că Ministerul Finanţelor a pus la dispoziţia cetăţenilor un portal unde pot scrie dacă întâmpină dificultăţi în demersul lor de a avea aceste rate amânate.

„Am primit de la sistemul financiar bancar observaţii la aceste proceduri, pe unele dintre ele le-am luat în considerare. Suntem în dialog cu ei pentru a clarifica, în fiecare zi, chiar şi astăzi am avut un schimb de scrisori pe această temă. Din ceea ce am primit eu până acum, răspunsul este pozitiv. Sunt persoane care au avut ratele amânate şi printr-un sms. Este o extremă pozitivă”, a precizat ministrul Finanţelor.

A început și rambursarea TVA pe perioada stării de urgenţă

În ceea ce priveşte măsura de a rambursa TVA pe perioada stării de urgenţă, ministrul Finanţelor a spus că joi ar putea anunţa că a ajuns cu rambursarea TVA „la zero zile”. „Am început rambursarea TVA şi mâine (joi, n.r.) cred că vom anunţa că am ajuns cu rambursarea TVA la zero zile. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat în istoria recentă”, a adăugat Cîţu.

Totodată, premierul Ludovic Orban a subliniat că în perioada stării de urgenţă este nevoie de asigurarea capitalului de lucru pentru companii. „Este important să facem plăţile cu regularitate, astfel încât companiile să aibă în planul de afaceri garanţia că obţin banii cuveniţi prin rambursările de TVA”, a adăugat Ludovic Orban.

Acesta a subliniat că Italia a aplicat sistemul de înregistrare electronică a facturilor şi a înregistrat o creştere spectaculoasă a încasărilor din TVA. „Noi avem o resursă importantă, pentru că la nivelul UE avem cea mai mică rată de colectare a TVA”, a mai spus premierul.

Florin Cîţu a adăugat că, în paralel, continuă informatizarea ANAF. „Suntem în teste cu softul pentru a lega casa de marcat de ANAF. Până la 1 octombrie sperăm să avem şi sistemul electronic de facturare în România pus la punct. (…) Ceea ce vom folosi în România este inspirat din sistemul italian şi chiar cel cu case de marcat. Lucrătorii ANAF vor putea comunica prin SMS cu casele de marcat. La TVA sper să ajungem la zero zile”, a mai spus ministrul Finanţelor.